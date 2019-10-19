Дюков: «Оценка игры сборной самая положительная»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что не ожидал такого легкого выхода сборной России в финальную стадию Евро-2020:

Оценка игры сборной самая положительная. Конечно, у нас не было никаких сомнений, что сборная успешно пройдет этот отбор, но для многих и для руководства РФС стало, скорее всего, неожиданностью то, что это произошло так легко. За этой легкостью, конечно, стоят огромная работа и очень тщательное, внимательное отношение к подготовке, к каждому матчу. Конечно, и ребята, и тренерский штаб - большие молодцы.

Болельщики поверили в нашу сборную, в то, что она в состоянии побеждать и решать серьезные турнирные задачи. Болельщики видят, что команда играет с полной самоотдачей. И последний матч с Кипром - яркий тому пример. Ведем в счете, соответственно, у нас есть явное игровое преимущество, играем в большинстве, но команда не останавливалась и играла с полной самоотдачей до финального свистка.