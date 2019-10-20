Аленичев: «Хочу тренировать клуб РПЛ»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих карьерных планах.
Приоритет — разумеется, Россия, РПЛ. Я прошел все тренерские ступени, начиная с КФК, 8 лет — не такой уж маленький стаж. Опыт позволяет оценить, за какую работу стоит браться, а куда лучше даже не смотреть. В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы, например, поработать с командой первого дивизиона, у которой есть задачи и возможности. К таким вариантам готов.
У них это в Енисее хорошо получалось.
Заодно к ним добавить Юрана, Родионова, Карпина, Мостового, Ананко, Парфенова , Писарева , Онопко ...
Вот веселуха то будет !
У них это в Енисее хорошо получалось.
Заодно к ним добавить Юрана, Родионова, Карпина, Мостового, Ананко, Парфенова , Писарева , Онопко ...
Вот веселуха то будет !