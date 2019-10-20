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Аленичев: «Хочу тренировать клуб РПЛ»

сегодня, 14:15

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих карьерных планах.

Приоритет — разумеется, Россия, РПЛ. Я прошел все тренерские ступени, начиная с КФК, 8 лет — не такой уж маленький стаж. Опыт позволяет оценить, за какую работу стоит браться, а куда лучше даже не смотреть. В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы, например, поработать с командой первого дивизиона, у которой есть задачи и возможности. К таким вариантам готов.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответил VIPded
   148 / 881
сегодня в 15:12
Готов принять Спартак в пердиве...)))
Если только на пару с Тихоновым.
У них это в Енисее хорошо получалось.
Заодно к ним добавить Юрана, Родионова, Карпина, Мостового, Ананко, Парфенова , Писарева , Онопко ...
Вот веселуха то будет !
cska plus
cska plus
   3 / 881
сегодня в 14:45
В Тамбове место освободилось.
Добряк
Добряк
   616 / 881
сегодня в 14:36
Опыт в качестве тренера Партака это как в Макдональдсе работать, после уже ничего не страшно...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   218 / 881
сегодня в 14:28
я бы его вернул в Спартак , много что не успел доделать ИМХО
Kresi frok
Kresi frok
   312 / 881
сегодня в 14:26
Абсолютно заслуженно. Доказал свой высокий уровень плодотворной работой и трудом. Удачи Аленичеву!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   434 / 881
сегодня в 14:23
Не предлагают?
VIPded
VIPded
   45 / 881
сегодня в 14:19
Готов принять Спартак в пердиве...)))
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