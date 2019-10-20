Аленичев: «Хочу тренировать клуб РПЛ»

Бывший наставник «Спартака» рассказал о своих карьерных планах.

Приоритет — разумеется, Россия, РПЛ . Я прошел все тренерские ступени, начиная с КФК , 8 лет — не такой уж маленький стаж. Опыт позволяет оценить, за какую работу стоит браться, а куда лучше даже не смотреть. В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы, например, поработать с командой первого дивизиона, у которой есть задачи и возможности. К таким вариантам готов.