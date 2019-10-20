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Схема, скамейка, база. Тедеско стремительно меняет «Спартак»

сегодня, 14:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Мельгарехо Лоренцо
Мельгарехо Лоренцо
Полузащитник
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник

Накануне состоялась премьера «Спартака» под руководством Тедеско. Доменико не удалось с ходу выиграть, но немец дал «Соккер.ру» и болельщикам богатую пищу для размышлений. 

Доменико – точно мыслящий человек, а не китайский болванчик, как часто бывает в наших широтах с иностранными тренерами, которые замыкаются в своем маленьком мирке и ограничиваются настолько общими ответами, что хоть воду лей вместо вопросов им. Тедеско отвечает по существу, вносит коррективы в работу клуба и команды, но при этом ничего не обещает и уже успел обойти несколько разложенных на его пути граблей. Например, не допустил ошибку, которую бесконечно долго припоминали его предшественнику – о времени, которое необходимо, чтобы поставить игру. Олег Кононов без запинки отвечал, что за 4 месяца «Спартак» закутается в кружева, а его молодой коллега был мудрее:

Понимаю, почему вы спрашиваете об этом, но я не могу дать внятный ответ. Я просто не знаю. Все зависит от команды, от игроков, от ситуаций в клубе и от других факторов. Пока я знаю, что в первую неделю работы в «Спартаке» я провел пять тренировок, из которых только три в полном составе. До декабря мы будем думать только о том, как набирать очки в каждом матче, об игровой философии говорить рано.

Однако, несмотря на такой ответ, Тедеско заметно встряхнул «Спартак» тактически по сравнению с последними матчами при Кононове-Кузнецове. Когда сам Олег Георгиевич приходил после Карреры-Рианчо, не было ярких тактических решений. Да и потом их не было. А тут с первого матча ромб в полузащите, новые позиции для ряда игроков. Впрочем, это не первое, что поменял Тедеско. Пойдем по порядку.

Кабинет на «Открытие Арене» и база в Тушине

Похоже, Тедеско станет тем самым человеком, который вывезет «Спартак» из Тарасовки. Буднично и без слезных прощаний «Спартак» расстается с легендарной обителью и переезжает в Тушино, где к чемпионату мира была построена современная база. Собственно, и при Кононове там проводились тренировки, но в основном предыгровые накануне домашних матчей. Теперь «Спартак» полноценно переезжает в Тушино, что вполне логично.

Во-первых, базу для того и строили, чтобы вся красно-белая жизнь сосредоточилась вокруг «Открытие Арены». Во-вторых, географическое положение позволит футболистам и сотрудникам меньше времени проводить в пробках. В-третьих, Тедеско рассчитывает на фактор мотивации, он и себе попросил кабинет с видом на поле «Открытие Арены» вместо темной тренерской комнаты в Тарасовке, которая явно не пришлась ему по душе.

Другая тренерская скамейка на домашних матчах

По настоянию Тедеско «Спартак» поменял скамейку на домашних матчах. Перед вчерашней игрой против «Рубина» многие футболисты, оставшиеся в запасе, по привычке заворачивали направо, но теперь скамейка «красно-белых» слева. Собственно, первоначально так и было, когда в первом сезоне «Спартака» на «Открытие Арене» главным тренером был Мурат Якин, но потом пришел Аленичев и поменял скамейку, чтобы оказывать давление на лайнсмена. У Доменико Тедеско тот же мотив, только наоборот:

Хочу быть подальше от бокового судьи, чтобы на эмоциях не наговорить ему лишнего. Это первая причина. Вторая: хотелось быть ближе к трибуне с активными болельщиками.

4-4-2 и ромб в полузащите

Кононов выпрыгивал из пиджака, назначая себя преемником Бескова  и Романцева, а иностранец Тедеско в первом же матче выстроил «Спартак» по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите. С романцевских времен такого не было. Иронично, правда? Конечно, 4-4-2 Тедеско немного не о том, что аналогичная схематически расстановка из золотой эпохи «Спартака» – тогда был контроль мяча и кружева, сейчас ставка на быстрые выпады, но ведь это только первый матч, в котором у команды Доменико не все получилось, по его собственному признанию. В любом случае, это было свежо и любопытно, пусть даже не все футболисты сходу освоили новые роли. 

Позиции на поле

Возможно, сложнее всего пришлось Зелимхану Бакаеву, который из флангового атакующего игрока вдруг превратился в центрального полузащитника с креном направо. В зеркальной позиции с ним на левой стороне играл Умяров, Алекс Крал стал глубинным опорным хавбеком, а Тиль – атакующим. Голландец иногда оказывался даже выше пары форвардов Шюррле – Мельгарехо, которые широко расходились по флангам и должны были сохранять компактность, чтобы взаимодействовать с полузащитниками. По сути, при двух номинальных нападающих завершителя-то у «Спартака» и не было, на позицию страйкера должен был выдвигаться Тиль, но у Гууса игра в целом не задалась, как и у Шюррле. Бакаеву явно было дискомфортно в новой роли, но Тедеско считает, что молодой игрок адаптируется к обстоятельствам, из чего делаем вывод – акция с 4-4-2 и «даймондом» в полузащите не разовая.

Через неделю или две Бакаев привыкнет. Он очень одаренный футболист, может сыграть на обоих флангах, на позиции «десятки» или «восьмерки», сможет адаптироваться и к этой роли, нужно немного времени.

Командный тимбилдинг после финального свистка

Еще одно нововведение от Тедеско — сбор команды в центральном круге после финального свистка. Инициатором выступил новый главный тренер:

Мне нужно было сказать футболистам несколько фраз, поэтому я собрал их после финального свистка. Понимал, что потом в раздевалке у меня не будет такой возможности. Поблагодарил парней за работу на неделе, мне нравится, что у команды есть дух, характер.

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Все комментарии
МКС
МКС
   133 / 881
сегодня в 14:58
Работа идет и ее видно

Это главное

А алень с пинжаком могут и дальше обижаться на болел

Планида у них такая
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Андрей Муртазин
   121 / 881
сегодня в 14:52
Тедеску вчера элементарно поставил автобус, А идейным отцом такой игры в России является Бердыев, А народ недавно возмущался что, понятие автобус и Спартак в принципе несочетаемые, Оказывается это не так,
Согласен, вчера был "автобус" от Спартака, но удивляться здесь нечему, так как Тедеско ярый приверженец такой игры.
Ту два варианта или Спартак будет "автобусом", либо Тедеско начнёт подстраиваться под болельщиков, которые будут требовать атакующий футбол и ещё один полный провал.
Андрей Муртазин
Андрей Муртазин
   661 / 881
сегодня в 14:36
Тедеску вчера элементарно поставил автобус, А идейным отцом такой игры в России является Бердыев, А народ недавно возмущался что, понятие автобус и Спартак в принципе несочетаемые, Оказывается это не так,
Aris
Aris
сегодня в 14:22
Пищу для размышления на табло не повесишь! Пищи и раньше было, хоть отбавляй и как результат переходим во второй десяток.....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   297 / 881
сегодня в 14:20
Лично мне хочется, чтобы коуч на русском вскоре на вопросы отвечал)
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