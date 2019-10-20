Схема, скамейка, база. Тедеско стремительно меняет «Спартак»

сегодня, 14:05

Накануне состоялась премьера «Спартака» под руководством Тедеско. Доменико не удалось с ходу выиграть, но немец дал «Соккер.ру» и болельщикам богатую пищу для размышлений.

Доменико – точно мыслящий человек, а не китайский болванчик, как часто бывает в наших широтах с иностранными тренерами, которые замыкаются в своем маленьком мирке и ограничиваются настолько общими ответами, что хоть воду лей вместо вопросов им. Тедеско отвечает по существу, вносит коррективы в работу клуба и команды, но при этом ничего не обещает и уже успел обойти несколько разложенных на его пути граблей. Например, не допустил ошибку, которую бесконечно долго припоминали его предшественнику – о времени, которое необходимо, чтобы поставить игру. Олег Кононов без запинки отвечал, что за 4 месяца «Спартак» закутается в кружева, а его молодой коллега был мудрее:

Понимаю, почему вы спрашиваете об этом, но я не могу дать внятный ответ. Я просто не знаю. Все зависит от команды, от игроков, от ситуаций в клубе и от других факторов. Пока я знаю, что в первую неделю работы в «Спартаке» я провел пять тренировок, из которых только три в полном составе. До декабря мы будем думать только о том, как набирать очки в каждом матче, об игровой философии говорить рано.

Однако, несмотря на такой ответ, Тедеско заметно встряхнул «Спартак» тактически по сравнению с последними матчами при Кононове-Кузнецове. Когда сам Олег Георгиевич приходил после Карреры-Рианчо, не было ярких тактических решений. Да и потом их не было. А тут с первого матча ромб в полузащите, новые позиции для ряда игроков. Впрочем, это не первое, что поменял Тедеско. Пойдем по порядку.

Кабинет на «Открытие Арене» и база в Тушине

Похоже, Тедеско станет тем самым человеком, который вывезет «Спартак» из Тарасовки. Буднично и без слезных прощаний «Спартак» расстается с легендарной обителью и переезжает в Тушино, где к чемпионату мира была построена современная база. Собственно, и при Кононове там проводились тренировки, но в основном предыгровые накануне домашних матчей. Теперь «Спартак» полноценно переезжает в Тушино, что вполне логично.

Во-первых, базу для того и строили, чтобы вся красно-белая жизнь сосредоточилась вокруг «Открытие Арены». Во-вторых, географическое положение позволит футболистам и сотрудникам меньше времени проводить в пробках. В-третьих, Тедеско рассчитывает на фактор мотивации, он и себе попросил кабинет с видом на поле «Открытие Арены» вместо темной тренерской комнаты в Тарасовке, которая явно не пришлась ему по душе.

Другая тренерская скамейка на домашних матчах

По настоянию Тедеско «Спартак» поменял скамейку на домашних матчах. Перед вчерашней игрой против «Рубина» многие футболисты, оставшиеся в запасе, по привычке заворачивали направо, но теперь скамейка «красно-белых» слева. Собственно, первоначально так и было, когда в первом сезоне «Спартака» на «Открытие Арене» главным тренером был Мурат Якин, но потом пришел Аленичев и поменял скамейку, чтобы оказывать давление на лайнсмена. У Доменико Тедеско тот же мотив, только наоборот:

Хочу быть подальше от бокового судьи, чтобы на эмоциях не наговорить ему лишнего. Это первая причина. Вторая: хотелось быть ближе к трибуне с активными болельщиками.

4-4-2 и ромб в полузащите

Кононов выпрыгивал из пиджака, назначая себя преемником Бескова и Романцева, а иностранец Тедеско в первом же матче выстроил «Спартак» по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите. С романцевских времен такого не было. Иронично, правда? Конечно, 4-4-2 Тедеско немного не о том, что аналогичная схематически расстановка из золотой эпохи «Спартака» – тогда был контроль мяча и кружева, сейчас ставка на быстрые выпады, но ведь это только первый матч, в котором у команды Доменико не все получилось, по его собственному признанию. В любом случае, это было свежо и любопытно, пусть даже не все футболисты сходу освоили новые роли.

Позиции на поле

Возможно, сложнее всего пришлось Зелимхану Бакаеву, который из флангового атакующего игрока вдруг превратился в центрального полузащитника с креном направо. В зеркальной позиции с ним на левой стороне играл Умяров, Алекс Крал стал глубинным опорным хавбеком, а Тиль – атакующим. Голландец иногда оказывался даже выше пары форвардов Шюррле – Мельгарехо, которые широко расходились по флангам и должны были сохранять компактность, чтобы взаимодействовать с полузащитниками. По сути, при двух номинальных нападающих завершителя-то у «Спартака» и не было, на позицию страйкера должен был выдвигаться Тиль, но у Гууса игра в целом не задалась, как и у Шюррле. Бакаеву явно было дискомфортно в новой роли, но Тедеско считает, что молодой игрок адаптируется к обстоятельствам, из чего делаем вывод – акция с 4-4-2 и «даймондом» в полузащите не разовая.

Через неделю или две Бакаев привыкнет. Он очень одаренный футболист, может сыграть на обоих флангах, на позиции «десятки» или «восьмерки», сможет адаптироваться и к этой роли, нужно немного времени.

Командный тимбилдинг после финального свистка

Еще одно нововведение от Тедеско — сбор команды в центральном круге после финального свистка. Инициатором выступил новый главный тренер: