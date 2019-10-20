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Аленичев: «Когда у „Спартака“ проблемы, то его топчут и топят свои же»

сегодня, 14:10

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.

Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА? ЦСКА проиграл «Лудогорцу» 1:5, но я не слышал, чтобы болельщики оскорбляли Ганчаренко. Не было негатива со стороны руководства, никаких интервью не было. Внешнее спокойствие. Но внутри, понятно, идут разговоры и делаются дела, потому что поражение, мягко говоря, неприятное, руководство вправе интересоваться у тренера, что, как и почему. Но внешне, повторяю, все спокойно. А в «Спартаке»? Есть болельщики, которые понимают футбол так: «Спартак» должен выигрывать всегда! Многие люди до сих пор живут в середине 90-х, когда мы действительно редко проигрывали.

Но пришли другие времена. Посмотрите, как выросли многие команды! «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Арсенал» — почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые.

Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдет в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
   80 / 881
сегодня в 15:18
..."Спартак, который лопнул"...
Брулин
Брулин
   204 / 881
сегодня в 15:16
С Аленичевым два клуба вылетели в ФНЛ.

Д В А клуба из трёх, которые он тренеровал.
post-navigator
post-navigator
   80 / 881
сегодня в 15:12
Тем временем Спартак, как навазелиненный, плавно соскальзывает всё ниже и ниже :) Пятьдесят оттенков краснобелого гыгыгы :)х)))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   16 / 881
сегодня в 15:09
Федун и Цорн вот главные враги. Возьмите хоть Моуриньо толк будет тот же 10 - 12 место.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 881
сегодня в 15:07
Аленичев 6 раз упомянул слово "Болельщики"....
Они что ли виноваты ???
Чушь какая то....
Люди хотят видеть свою команду (со 2-м бюджетом лиги) сильной.....к ним то какие претензии???

Интересная позиция у Дмитрия Аленичева....
Зачем клуб делать вновь непобедимым...??..
Проще убедить болельщиков что часто проигрывающий Спартак - это норма....
Ересь какая то.......

Почему болельщики должны молча проглатывать весь этот саботаж и непрофессионализм руководства ???
mihaluch
mihaluch
   54 / 881
сегодня в 15:03
А спрашивать надо с Федуна, долларовому миллиардеру по силам сделать команду адекватную Манчестер Сити.
nikoladolgov
nikoladolgov
   148 / 881
сегодня в 14:55
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       12 / 881
    сегодня в 14:54
    У народных все сложнее, чем у других...
    halfbeek
    halfbeek
       369 / 881
    сегодня в 14:52
    Золотые слова. Карпина убирали за недостаточно хорошие результаты. То есть хотели улучшений и что получили? Ровным счетом ничего. Карреру убирали из-за нескольких поражений и что ? Стало лучше? Как оскорбляли Кононова. Выбили своим хамством человека из равновесия. Пошло на пользу? Я лично давно сделал вывод о том что мнение активных крикунов не стоит ломаного гроша. Если человеку нужен совет, то пойдет он за ним к умному , а не к крикливому. Считаю, что мнение спартаковской торсиды нужно учитывать с коэффициентом 0.01. Впрочем это относится и к другим фанам.
    МКС
    МКС
       133 / 881
    сегодня в 14:52
    Тут алень прав на оскорбление и унижение ни у кого прав нет

    Вот только вопрос

    Какого хрена вы своим "талантом" ты и пиджак

    Унижали и оскорбляли команду

    Кто вам засранцам дал такое право

    Болельщики у них виноваты

    Тренить не умеют

    Ноги кривые

    А виноваты - болелы
    Mangur
    Mangur
       499 / 881
    сегодня в 14:49
    Без комментариев.
    Eddja
    Eddja
       93 / 881
    сегодня в 14:48
    А когда у спартака не было проблем?
    Байкал-38
    Байкал-38
       81 / 881
    сегодня в 14:47
    Все наблюдают и смеются как спартачи хаят свой же клуб, а потом Федуны и прочие кричат про заговор!
    alexando1974
    alexando1974
       701 / 881
    сегодня в 14:36
    Олень Прав! а так пока 30н у руля толку и стабильности небудет!
    Jake Sully
    Jake Sully
       65 / 881
    сегодня в 14:33
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         4 / 881
      сегодня в 14:30
      Алень правду-матку рубит.

      "Многие люди до сих пор живут в середине 90-х" - правильно сказал, просто многие болельщики "Спартака" до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что это обычный середняк.
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         297 / 881
      сегодня в 14:29
      У Особенного клуба Избранные болельщики)
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         218 / 881
      сегодня в 14:27
      болельщики может и нормальные, но вот фанаты точно свиньи))
      cska plus
      cska plus
         3 / 881
      сегодня в 14:26
      Свиньи одним словом!
      darkmessiah
      darkmessiah
      сегодня в 14:26
      Так спартак же это "народная команда", чем очень любят кичиться спартачи. А народные массы у нас, как известно, в своём большинстве не очень умные, вежливые, терпеливые и так далее, сами знаете. И мне решительно неясно чему Алень удивляется
      drug01
      drug01
         104 / 881
      сегодня в 14:13
      Это верно таков клуб!!!
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