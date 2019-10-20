Аленичев: «Когда у „Спартака“ проблемы, то его топчут и топят свои же»

Бывший наставник «Спартака» прокомментировал уход с поста главного тренера команды.

Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.

Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА ? ЦСКА проиграл «Лудогорцу» 1:5, но я не слышал, чтобы болельщики оскорбляли Ганчаренко. Не было негатива со стороны руководства, никаких интервью не было. Внешнее спокойствие. Но внутри, понятно, идут разговоры и делаются дела, потому что поражение, мягко говоря, неприятное, руководство вправе интересоваться у тренера, что, как и почему. Но внешне, повторяю, все спокойно. А в «Спартаке»? Есть болельщики, которые понимают футбол так: «Спартак» должен выигрывать всегда! Многие люди до сих пор живут в середине 90-х, когда мы действительно редко проигрывали.

Но пришли другие времена. Посмотрите, как выросли многие команды! «Зенит», ЦСКА , «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Арсенал» — почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые.

Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдет в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?