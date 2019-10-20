Аленичев: «Когда у „Спартака“ проблемы, то его топчут и топят свои же»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.
Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА? ЦСКА проиграл «Лудогорцу» 1:5, но я не слышал, чтобы болельщики оскорбляли Ганчаренко. Не было негатива со стороны руководства, никаких интервью не было. Внешнее спокойствие. Но внутри, понятно, идут разговоры и делаются дела, потому что поражение, мягко говоря, неприятное, руководство вправе интересоваться у тренера, что, как и почему. Но внешне, повторяю, все спокойно. А в «Спартаке»? Есть болельщики, которые понимают футбол так: «Спартак» должен выигрывать всегда! Многие люди до сих пор живут в середине 90-х, когда мы действительно редко проигрывали.
Но пришли другие времена. Посмотрите, как выросли многие команды! «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Арсенал» — почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые.
Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдет в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?
Д В А клуба из трёх, которые он тренеровал.
Д В А клуба из трёх, которые он тренеровал.
Они что ли виноваты ???
Чушь какая то....
Люди хотят видеть свою команду (со 2-м бюджетом лиги) сильной.....к ним то какие претензии???
Интересная позиция у Дмитрия Аленичева....
Зачем клуб делать вновь непобедимым...??..
Проще убедить болельщиков что часто проигрывающий Спартак - это норма....
Ересь какая то.......
Почему болельщики должны молча проглатывать весь этот саботаж и непрофессионализм руководства ???
Они что ли виноваты ???
Чушь какая то....
Люди хотят видеть свою команду (со 2-м бюджетом лиги) сильной.....к ним то какие претензии???
Интересная позиция у Дмитрия Аленичева....
Зачем клуб делать вновь непобедимым...??..
Проще убедить болельщиков что часто проигрывающий Спартак - это норма....
Ересь какая то.......
Почему болельщики должны молча проглатывать весь этот саботаж и непрофессионализм руководства ???
Как только к власти пришел Федун и привел разных Родионовых, Аленичевых, Тихоновых так и пошли по наклонной.
Без нормального пастуха эта шобла ни на что не способна.
Как только к власти пришел Федун и привел разных Родионовых, Аленичевых, Тихоновых так и пошли по наклонной.
Без нормального пастуха эта шобла ни на что не способна.
Вот только вопрос
Какого хрена вы своим "талантом" ты и пиджак
Унижали и оскорбляли команду
Кто вам засранцам дал такое право
Болельщики у них виноваты
Тренить не умеют
Ноги кривые
А виноваты - болелы
Вот только вопрос
Какого хрена вы своим "талантом" ты и пиджак
Унижали и оскорбляли команду
Кто вам засранцам дал такое право
Болельщики у них виноваты
Тренить не умеют
Ноги кривые
А виноваты - болелы
"Многие люди до сих пор живут в середине 90-х" - правильно сказал, просто многие болельщики "Спартака" до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что это обычный середняк.
"Многие люди до сих пор живут в середине 90-х" - правильно сказал, просто многие болельщики "Спартака" до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что это обычный середняк.