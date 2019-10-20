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Рахимов опроверг слухи, что он может возглавить «Тамбов»

сегодня, 13:07

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Тамбов». Напомним, в субботу должность главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.

В прессе появилась какая-то информация, надо спрашивать у автора материала об этом или у клуба. Я пока не знаю, никакой информацией на этот счет не владею.

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Ладожский
Ладожский
   156 / 878
сегодня в 13:41
Тренер никуда.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Байкал-38
сегодня в 13:27
Рахимов опроверг слухи о возможном переходе в «Тамбов» Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144870/rahimov-rashid-tambov Подскажите, а откуда собрался переходить Рахимов? Рахимов же нигде сейчас не работает. Может всё таки о возможном ПРИХОДЕ в «Тамбов», а не ПЕРЕХОДЕ? Кстати в источнике на который Вы ссылаетесь написано ПРИХОДЕ!
Подкорректировали
Байкал-38
Байкал-38
   82 / 878
сегодня в 13:22
Рахимов опроверг слухи о возможном переходе в «Тамбов»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144870/rahimov-rashid-tambov

Подскажите, а откуда собрался переходить Рахимов? Рахимов же нигде сейчас не работает. Может всё таки о возможном ПРИХОДЕ в «Тамбов», а не ПЕРЕХОДЕ?
Кстати в источнике на который Вы ссылаетесь написано ПРИХОДЕ!
drug01
drug01
   100 / 878
сегодня в 13:12
Рано ему работать!!!
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