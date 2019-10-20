Рахимов опроверг слухи, что он может возглавить «Тамбов»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Тамбов». Напомним, в субботу должность главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.
В прессе появилась какая-то информация, надо спрашивать у автора материала об этом или у клуба. Я пока не знаю, никакой информацией на этот счет не владею.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144870/rahimov-rashid-tambov
Подскажите, а откуда собрался переходить Рахимов? Рахимов же нигде сейчас не работает. Может всё таки о возможном ПРИХОДЕ в «Тамбов», а не ПЕРЕХОДЕ?
Кстати в источнике на который Вы ссылаетесь написано ПРИХОДЕ!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144870/rahimov-rashid-tambov
Подскажите, а откуда собрался переходить Рахимов? Рахимов же нигде сейчас не работает. Может всё таки о возможном ПРИХОДЕ в «Тамбов», а не ПЕРЕХОДЕ?
Кстати в источнике на который Вы ссылаетесь написано ПРИХОДЕ!