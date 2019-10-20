Рахимов опроверг слухи, что он может возглавить «Тамбов»

Бывший главный тренер «Ахмата» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Тамбов». Напомним, в субботу должность главного тренера «Тамбова» покинул Александр Григорян.

В прессе появилась какая-то информация, надо спрашивать у автора материала об этом или у клуба. Я пока не знаю, никакой информацией на этот счет не владею.