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Тедеско считает, что «Спартаку» необходимо вернуть уверенность в себе

сегодня, 11:30

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что футболисты московского клуба должны вернуть уверенность в своих силах для улучшения игры.

Самое главное - футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах. После пяти поражений подряд [в чемпионате России] это трудно сделать. Ребята в матче с «Рубином» старались, пытались открываться, даже когда их прессинговали, мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются.

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Все комментарии
drug01
drug01
   103 / 877
сегодня в 12:09
А как вернуть если не было игры????
nubom
nubom
   83 / 877
сегодня в 11:54
Состав у Спартака хороший. Надо просто руку поменять...
STVA 1
STVA 1 ответил cska plus
   61 / 877
сегодня в 11:46
Он прекрасно понимает куда попал , но звон монет в кармане все исцелит)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 877
сегодня в 11:41
Вскоре озвучит стоимость "уверенности"....)))

Да уж....попал походу Федун с этими "бравыми немецкими парнями" по полной....))
Eddja
Eddja
   97 / 877
сегодня в 11:37
Только пердив все вернет.
cska plus
cska plus
   2 / 877
сегодня в 11:33
Вот Палыч преподаст ему урок в следующем туре и волерик в КР расскажет где раки зимует и тогда поймёт куда он попал.
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