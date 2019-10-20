Тедеско считает, что «Спартаку» необходимо вернуть уверенность в себе

Главный тренер «Спартака» считает, что футболисты московского клуба должны вернуть уверенность в своих силах для улучшения игры.

Самое главное - футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах. После пяти поражений подряд [в чемпионате России] это трудно сделать. Ребята в матче с «Рубином» старались, пытались открываться, даже когда их прессинговали, мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются.