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Ганчаренко прокомментировал ничью в матче с «Уфой»

сегодня, 16:28
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о ничьей в поединке его команды против «Уфы» в 13-м туре РПЛ. Тренер прокомментировал результат встречи в эфире телеканала «Матч премьер».

Конечно, хотели и должны были выиграть. Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил pam06
   8 / 881
сегодня в 16:50
А тренер то на что, или это фигура номинальная? В этом и есть смысл разбора, что бы при стандарте рядом с условным Пуцко не оказался Кучаев. Или как в игре с Ростовом Байромян не находился от ближайшего игрока на удалении в 6 метров.
хотел ему ответить но я у него в игноре

ахахах он пишет что ВМГ типа вытянул молодняк, а на деле наоборот. Мало того что выкинул весь аомейский молодняк из командлы. а таких как Бистровича он не выпускает из за своегоп устозовона Обрякова, остальные игроки включая Ахметова и Кучаева и Влащ ича явно деградировали "с сырым материалом" ахахаххахах
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pam06
   54 / 881
сегодня в 16:49
А тренер то на что, или это фигура номинальная? В этом и есть смысл разбора, что бы при стандарте рядом с условным Пуцко не оказался Кучаев. Или как в игре с Ростовом Байромян не находился от ближайшего игрока на удалении в 6 метров.
А что делать, если у соперника 6 высоких, а у тебя всего 4 ? ( Цифры условные). Допустим Пуцкр держал бы Магнуссон, или Дивеев, а других кто? А потом не надо забывать, что все голы (забитые)твоей команды это результат ошибок соперника. Иного не бывает
pam06
pam06 ответил Союзник противников
   24 / 881
сегодня в 16:49
Как "никогда"??? Весь этот сезон стабильно так происходит,да и в конце прошлого сезона была такая же история.
Так это чья заслуга? Витя... И я не про этот конкретный матч. а в целом по сезону.
pam06
pam06 ответил Ваня лучший
   24 / 881
сегодня в 16:46
На поле не тренеры находятся, а футболисты. Все ситуации не предусмотришь. В ситуации с голом была тактическая ошибка. Против Пуцко ( 192 см) оказался Кучаев (174 см). В результате сброс головой на Кротова и гол. У УФЫ больше высоких оказалось в штрафной в этот момент.
А тренер то на что, или это фигура номинальная? В этом и есть смысл разбора, что бы при стандарте рядом с условным Пуцко не оказался Кучаев. Или как в игре с Ростовом Байромян не находился от ближайшего игрока на удалении в 6 метров.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   54 / 881
сегодня в 16:45
Хорошо что тебя всё устраивает,кроме отдельно взятого момента.приведшего к голу.А вот я не любитель НЕИГРЫ,и настаиваю,что было три качественных эпизода матча,один из которых воплотился в гол,остальное-мусор,бездарность и отсутствие хоть какой-то стройной тренерской мысли и побуждения к игре.
Меня многое не устраивает, даже больше, чем ты перечислил. Но ведь команде чуть более года. Конечно издержек полно, но ВМГ согласился работать с сырым материалом. Кем были Бийол, Бистрович,Кучаев, Дивеев, Нисимура,Сигурдссон, Ахметов, Обляков, когда ВМГ принял команду.? Салагами. Конечно хотелось бы побыстрее и получше, но не все так просто. Тем более в ограниченных финансовых условиях.
Союзник противников
Союзник противников ответил pam06
   33 / 881
сегодня в 16:41
Витя, скажи честно - ошибся в подготовке, анализ соперника недостаточный, тактика никакая, решения необоснованные. Армейцы никогда так не садились во втором тайме.
Как "никогда"??? Весь этот сезон стабильно так происходит,да и в конце прошлого сезона была такая же история.
mangoх12
mangoх12
   8 / 881
сегодня в 16:41
С-ка свали уже, мистер отмазка!

Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   33 / 881
сегодня в 16:39
На поле не тренеры находятся, а футболисты. Все ситуации не предусмотришь. В ситуации с голом была тактическая ошибка. Против Пуцко ( 192 см) оказался Кучаев (174 см). В результате сброс головой на Кротова и гол. У УФЫ больше высоких оказалось в штрафной в этот момент.
Хорошо что тебя всё устраивает,кроме отдельно взятого момента.приведшего к голу.А вот я не любитель НЕИГРЫ,и настаиваю,что было три качественных эпизода матча,один из которых воплотился в гол,остальное-мусор,бездарность и отсутствие хоть какой-то стройной тренерской мысли и побуждения к игре.
pam06
pam06
   24 / 881
сегодня в 16:37
Витя, скажи честно - ошибся в подготовке, анализ соперника недостаточный, тактика никакая, решения необоснованные. Армейцы никогда так не садились во втором тайме.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   54 / 881
сегодня в 16:36
Так ты и успокоил игру,вот и результат.Ну скажи хоть раз,что ты ошибся,возьми вину на себя,тренеришка...
На поле не тренеры находятся, а футболисты. Все ситуации не предусмотришь. В ситуации с голом была тактическая ошибка. Против Пуцко ( 192 см) оказался Кучаев (174 см). В результате сброс головой на Кротова и гол. У УФЫ больше высоких оказалось в штрафной в этот момент.
Footbolista
Footbolista
   6 / 881
сегодня в 16:36
Физрук картошку не доварил...мадьяры приедут доварят)...
cska plus
cska plus
   2 / 881
сегодня в 16:31
Что то не дорабатываете значит, Облякова посади на лавочку.
Союзник противников
Союзник противников
   33 / 881
сегодня в 16:30
Так ты и успокоил игру,вот и результат.Ну скажи хоть раз,что ты ошибся,возьми вину на себя,тренеришка...
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