Ганчаренко прокомментировал ничью в матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о ничьей в поединке его команды против «Уфы» в 13-м туре РПЛ. Тренер прокомментировал результат встречи в эфире телеканала «Матч премьер».
Конечно, хотели и должны были выиграть. Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений.
ахахах он пишет что ВМГ типа вытянул молодняк, а на деле наоборот. Мало того что выкинул весь аомейский молодняк из командлы. а таких как Бистровича он не выпускает из за своегоп устозовона Обрякова, остальные игроки включая Ахметова и Кучаева и Влащ ича явно деградировали "с сырым материалом" ахахаххахах
ахахах он пишет что ВМГ типа вытянул молодняк, а на деле наоборот. Мало того что выкинул весь аомейский молодняк из командлы. а таких как Бистровича он не выпускает из за своегоп устозовона Обрякова, остальные игроки включая Ахметова и Кучаева и Влащ ича явно деградировали "с сырым материалом" ахахаххахах