Зидан может уйти в отставку в случае поражения от «Галатасарая»

вчера, 08:03

Главный тренер «Реала» может быть уволен со своего поста в случае поражения от турецкого «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Руководство «сливочных» обеспокоено не столько результатами, сколько игрой команды в текущем сезоне.

Руководство «Королевского клуба» рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что свой прошлый матч в испанской Примере «Реал» неожиданно проиграл «Мальорке».