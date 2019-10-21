Зидан может уйти в отставку в случае поражения от «Галатасарая»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен со своего поста в случае поражения от турецкого «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Руководство «сливочных» обеспокоено не столько результатами, сколько игрой команды в текущем сезоне.
Руководство «Королевского клуба» рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри.
Напомним, что свой прошлый матч в испанской Примере «Реал» неожиданно проиграл «Мальорке».
Французский деф, который не провел ни одного матча за сборную к 24 годам - тоже не тянул на 50 лямов.
Так же как и все эти ноунеймовые бразильцы.
Ну а Азар... К Азару нужен подход. В чем то он еще ребенок. Ему нужно, чтобы его любили, восхищались, и уделяли все внимание только ему... Тогда он заиграет.
А тут еще и Челси не развалился после его ухода, наоборот, быстро забыл про него. Конечно все то задевает Азара. Он привык считать себя уникальным, а не одним из многих.
Французский деф, который не провел ни одного матча за сборную к 24 годам - тоже не тянул на 50 лямов.
Так же как и все эти ноунеймовые бразильцы.
Ну а Азар... К Азару нужен подход. В чем то он еще ребенок. Ему нужно, чтобы его любили, восхищались, и уделяли все внимание только ему... Тогда он заиграет.
А тут еще и Челси не развалился после его ухода, наоборот, быстро забыл про него. Конечно все то задевает Азара. Он привык считать себя уникальным, а не одним из многих.
По-моему, и Месси заскучал в одиночестве на покинутом Роналду испанском олимпе, не с кем стало соперничать)
короче, всем в Испании стало хуже от того, что ушел Роналду
По-моему, и Месси заскучал в одиночестве на покинутом Роналду испанском олимпе, не с кем стало соперничать)
короче, всем в Испании стало хуже от того, что ушел Роналду
нужно больше практики как тренеру, что бы возглавлять Реал, ведь по сути, ничего своего тому Реалу Зидан не привил.
нужно больше практики как тренеру, что бы возглавлять Реал, ведь по сути, ничего своего тому Реалу Зидан не привил.