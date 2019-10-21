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Зидан может уйти в отставку в случае поражения от «Галатасарая»

вчера, 08:03

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен со своего поста в случае поражения от турецкого «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Руководство «сливочных» обеспокоено не столько результатами, сколько игрой команды в текущем сезоне.

Руководство «Королевского клуба» рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что свой прошлый матч в испанской Примере «Реал» неожиданно проиграл «Мальорке».

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Все комментарии
Медив
Медив
   396 / 891
вчера в 22:04
Лол, а тут писали, что Йович, от которого избавилась Бенфика - и который провел один хороший сезон, клепая голы за середняка Бундеслиги - такой себе трансфер. Уровня Боруссии Дортмунд, максимум. Но многие верили, что это суперзвезда футбола. Хотя имхо, я больше верил скаутам Бенфики. Суперзвезду они бы как то уж разглядели бы.
Французский деф, который не провел ни одного матча за сборную к 24 годам - тоже не тянул на 50 лямов.
Так же как и все эти ноунеймовые бразильцы.
Ну а Азар... К Азару нужен подход. В чем то он еще ребенок. Ему нужно, чтобы его любили, восхищались, и уделяли все внимание только ему... Тогда он заиграет.
А тут еще и Челси не развалился после его ухода, наоборот, быстро забыл про него. Конечно все то задевает Азара. Он привык считать себя уникальным, а не одним из многих.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   156 / 891
вчера в 21:47
да и вообще Пересу надо было читать сказки Пушкина,тогда бы он понял,что золотая рыбка уплыла,а он,как старуха у разбитого корыта....
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил ZjzoRe
   156 / 891
вчера в 21:46
Роналду не только держал в напряжении соперника, он и своим не давал расслабиться. Его уход - это не только потеря форварда топ-класса, но и авторитетного мотиватора, примера для молодежи и вообще для кого угодно, ведь Роналду - образец профессионализма. По-моему, и Месси заскучал в одиночестве на покинутом Роналду испанском олимпе, не с кем стало соперничать) короче, всем в Испании стало хуже от того, что ушел Роналду
Роналду не только футболист,но и прекрасный гроссмейстер,который просчитал на 10 ходов вперёд и во время свалил из этого болота. А Зина может только бодаться, вот и пусть бьётся лбом об стену. Может Кришти и не возьмёт ЛЧ,но зато вовремя избежал фиаско в Мадриде. И сейчас на расслабоне играет в Сериалке .да и ещё в тренажёрке догоняется. Живёт в своё удовольствие и платит дешманские налоги.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Юрий Сенатов 1
   156 / 891
вчера в 21:40
Еще раз повторяю - команде необходим настоящий бомбардир, каковым в недавнем прошлом являлся Роналду. Игра "Реала" осталась на прежнем, высоком, уровне, а забивать некому. Вся беда в том, что, кроме португальца, на горизонте не проглядывается футболист, который бы также, как он, штамповал голы, а потому команде в ближайшее время будет непросто в играх со всеми командами, а не только в ЛЧ.
да сейчас Бензин вроде бы РоналдИк 2.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   156 / 891
вчера в 21:39
как это так,взять и уволить тренера,который выиграл для Реала 5 ЛЧ подряд? Уйдёт Зина и все французы разбегутся.... кто же забивать будет?
NGYCR7
NGYCR7 ответил marvel777
   53 / 891
вчера в 20:58
ну да при Моуре то оно все по другому будет плюс бонусом скандалы,интриги,расследования
Моур более жесткий тренер, а этому Реалу такой сейчас и нужен!
max74
max74
   350 / 891
вчера в 20:27
Сарай он и в Африке сарай
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   275 / 891
вчера в 19:29
Еще раз повторяю - команде необходим настоящий бомбардир, каковым в недавнем прошлом являлся Роналду. Игра "Реала" осталась на прежнем, высоком, уровне, а забивать некому. Вся беда в том, что, кроме португальца, на горизонте не проглядывается футболист, который бы также, как он, штамповал голы, а потому команде в ближайшее время будет непросто в играх со всеми командами, а не только в ЛЧ.
ArtNow
ArtNow ответил fekir-1111
   440 / 891
вчера в 19:29
На каком багаже может на багаже подкупных судей.которых Перец купил лысому физруку.
Ну это само собой, но я имею ввиду составляющую команды. То что судьи были куплены итак ясно. В этом году будет новинка, ПУСТАЯ КОМНАТА ВАР, ждёмс.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   460 / 891
вчера в 18:30
Насчёт победы не знаю но кажись турки пару банок сливкам закатят. Тогда пиши пропало для лысого дяди Зизушки =D
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Шишанутый
   94 / 891
вчера в 17:10
Глупо будет уволить Зидана. Зачем тогда просили его вернутся? Игроков ему которых обещали не купили. Чего Перес хотел?! С таким составом это еще хорошо что на втором месте идем.
это пока идете на втором ваше истинное место в зоне вылета черкизонщики!!!!!!!!!
mugik1973
mugik1973 ответил Incredulous
   424 / 891
вчера в 17:09
Лабуду не неси. Все трансферы были сделаны по желанию лысого физрука.
Шишанутый
Шишанутый
   78 / 891
вчера в 16:51
Глупо будет уволить Зидана. Зачем тогда просили его вернутся? Игроков ему которых обещали не купили. Чего Перес хотел?! С таким составом это еще хорошо что на втором месте идем.
Глорыч
Глорыч
   629 / 891
вчера в 16:43
Перес просто обязан страдать из-за своего скудоумия
fekir-1111
fekir-1111 ответил ArtNow
   397 / 891
вчера в 16:40
Зидан выехал на багаже Моура и Анчелотти, они создали тот реал.
На каком багаже может на багаже подкупных судей.которых Перец купил лысому физруку.
fekir-1111
fekir-1111
   397 / 891
вчера в 16:36
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       94 / 891
    вчера в 16:35
    нулевой алжирский физрук пусть трудится а то лицемерные матритисты побед уже захотели сразу вот порулит лысый лет 20 может какой кубок короля и отдадут ему за выслугу лет а так пусть учатся играть в футбол а то привыкли только чемоданы носить по кабинетам
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       435 / 891
    вчера в 15:53
    Реал давно уже агонизирует после успехов в ЛЧ, а Зидан правильно сделал что ушел из клуба на пике популярности, вот приходить назад было большой ошибкой. Сумасбродный президент, команда в подвешенном состоянии, разброд и шатания. Не очень из ЗиЗу мотиватор и психолог.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       166 / 891
    вчера в 15:46
    Даже если выиграют это лишь отсрочит неизбежное - Перес уже давно все для себя решил и лишь ждёт подходящего случая.
    ArtNow
    ArtNow ответил Juve14
       440 / 891
    вчера в 15:28
    Думаю не только я, но и многие другие любители футбола видели что Зизу никчемный физрук которому просто повезло. Не даром при слухах о Зизу в Юве я яростно комментировал что он на иг не сдался этот прости боже "тренер" моей любимой команде, а болелы Реала ведь переубеждали меня) "мол Зизу принесет нам ушастых и не только" что я ошибаюсь, что Аллегри (тренер Ювентуса на тот момент) рядом с ним гно, Зизу лучший из лучших. В итоге я оказался прав - Зизу физрук не лучше пиджака в Спартаке так сказать
    Зидан выехал на багаже Моура и Анчелотти, они создали тот реал.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Incredulous
       144 / 891
    вчера в 13:56
    Да тут дело даже не в Йовиче, а в том, что Зидан допустил саму покупку Йовича, согласился на Куртуа основным кипером и на продажу Наваса. Нельзя было прогинаться под Переса. И теперь Зидан играет с составом, в котором не видит потенциала. Он не верит в этот состав и эта неуверенность сразу отражается на игре команды. Зидан хороший тренер, плохой не выиграл бы три ЛЧ подряд, но его ошибка была в том, что он дал слабину, уступил идиоту Пересу, и теперь тренирует не свою команду, а команду Переса.
    Согласен! мне кажется Перес наеб**л Зизу. Дал одни условия на словах, на деле совсем другое изобразил. Это касается и "ухода" Бейла и прочих моментов. По сути он дал старый состав Зизу купив игроков которых Зизу не одобрил. Это ошибка Зидана. А Перес спас свою старую опу от отставки сделал популистский ход возвращением ЗЗ.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       105 / 891
    вчера в 13:56
    будь он мужиком - он бы даже не возвращался в Реал, зная сколько стоили эти победы
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Месси-28-5
       197 / 891
    вчера в 13:17
    Три ошибки Зидана: 1. Не надо было возвращаться. В одну реку нельзя войти дважды. Красиво, вовремя, умно ушёл. Глупо вернулся. Переоценил свои возможности в качестве тренера. Уходил в основном, из-за разногласия с Пересом, по основным, ключевым вопросам. Поверил, под давлением Переса, что никакого давления не будет, что он будет иметь карт-бланш, как тренер Реала. И мгновенно возникло разногласие по поводу Наваса-Куртуа, где Зидан уступил. Ни в коем случае, нельзя было уступать, вплоть до ухода с поста главного тренера. 2.Вернулся, когда в команде не было Роналду, главное звено, которое было на острие атаки, которое забивало очень важные голы, которое держало в напряжении соперника. 3.Потеря Наваса, под давлением Переса, Куртуа вратарь №1, это даже не ошибка, это несусветная глупость, тупость. Итог: Зидан у разбитого корыта, после эйфории, после 3х выигранных ЛЧ. Победа Галатасарая или ничья с Галатасараем, который в 2х матчах, 4х таймах не забил ни единого мяча, последний гвоздь в крышку гроба-Зидана. Даже если случится чудо, Реал выиграет, это только немного продлит пребывания Зидана на посту главного тренера Реала.
    Роналду не только держал в напряжении соперника, он и своим не давал расслабиться. Его уход - это не только потеря форварда топ-класса, но и авторитетного мотиватора, примера для молодежи и вообще для кого угодно, ведь Роналду - образец профессионализма.

    По-моему, и Месси заскучал в одиночестве на покинутом Роналду испанском олимпе, не с кем стало соперничать)

    короче, всем в Испании стало хуже от того, что ушел Роналду
    Juve14
    Juve14
       517 / 891
    вчера в 13:15
    Думаю не только я, но и многие другие любители футбола видели что Зизу никчемный физрук которому просто повезло. Не даром при слухах о Зизу в Юве я яростно комментировал что он на иг не сдался этот прости боже "тренер" моей любимой команде, а болелы Реала ведь переубеждали меня) "мол Зизу принесет нам ушастых и не только" что я ошибаюсь, что Аллегри (тренер Ювентуса на тот момент) рядом с ним гно, Зизу лучший из лучших. В итоге я оказался прав - Зизу физрук не лучше пиджака в Спартаке так сказать
    marvel777
    marvel777 ответил NGYCR7
       283 / 891
    вчера в 12:41
    только не Аллегри! Забить один гол и сесть целый матч в оборону в атакующем чемпионате, это не дело.
    ну да при Моуре то оно все по другому будет плюс бонусом скандалы,интриги,расследования
    cevin cigan
    cevin cigan
       44 / 891
    вчера в 12:20
    Целый ряд причин,сгущает тучи над Зиданом(это и бесконечные травмы основы и идиотские трансферы и тд) Признаемся в одном,роль "спасителя" Зидану не удаётся и его роль как тренера всё больше отходит на первый план. От него ждут даже не результата,а осмысленных действий,но таковых всё меньше и меньше.........................
    vastudio
    vastudio ответил NGYCR7
       211 / 891
    вчера в 12:10
    только не Аллегри! Забить один гол и сесть целый матч в оборону в атакующем чемпионате, это не дело.
    Надо Федя,надо))) Хочется смотреть на этот цирк как можно дольше))
    vastudio
    vastudio
       211 / 891
    вчера в 12:09
    Ну ребятушки ,не подведите, я верю в вас, слейте матч))) Хочется поржать)))) Увидим истиннную цену трёх трофеев в ЛЧ)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       304 / 891
    вчера в 12:04
    Очень надеюсь на это, пусть и Перес
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
       508 / 891
    вчера в 12:02
    Зидан был фееричным мастером футбола, но как тренер пока еще "зеленый" он - успех прошлого пришествия это я считаю заслуга папы Карло, так как именно он запрягал и снаряжал сани, которые погонял КриРо, и именно на этих санях Зидан доехал до трех побед в ЛЧ.
    нужно больше практики как тренеру, что бы возглавлять Реал, ведь по сути, ничего своего тому Реалу Зидан не привил.
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