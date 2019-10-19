Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после поражения в матче 13-го тура чемпионата России с «Уралом». Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч Премьер».
53-летний специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля текущего года. На тот момент команда возглавляла турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом специалист подписал до лета 2020 года.
Стоит отметить, что президент клуба ранее опровергал информацию об уходе Григоряна с поста наставника команды.
Явно и до Пердива не тянет.
Явно и до Пердива не тянет.
Может Оборина или Тарханова позвать ?
Может Оборина или Тарханова позвать ?
"Тамбов" был обречен вылететь практически с любым тренером, он и вылетит.
"Тамбов" был обречен вылететь практически с любым тренером, он и вылетит.
Как мужик он за..сь.
А как тренер не очень
Как мужик он за..сь.
А как тренер не очень