Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

сегодня, 17:09

Главный тренер «Тамбова» подал в отставку после поражения в матче 13-го тура чемпионата России с «Уралом». Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч Премьер».

53-летний специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля текущего года. На тот момент команда возглавляла турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом специалист подписал до лета 2020 года.

Стоит отметить, что президент клуба ранее опровергал информацию об уходе Григоряна с поста наставника команды.