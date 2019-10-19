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Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

сегодня, 17:09
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после поражения в матче 13-го тура чемпионата России с «Уралом». Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч Премьер».

53-летний специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля текущего года. На тот момент команда возглавляла турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом специалист подписал до лета 2020 года.

Стоит отметить, что президент клуба ранее опровергал информацию об уходе Григоряна с поста наставника команды.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   3 / 837
сегодня в 18:01
Вообще не согласен, команды Григоряна достаточно играющие. Игру он ставить умеет. Другое дело, что игроки очень уж слабые были.
Физику он ставить умеет . Вот и бегать могут 120 минут. Только без толку )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Брулин
   8 / 837
сегодня в 17:58
Тот самый случай когда быть крутым футбольным экспертом в студиях на телеканалах и великим тренером не одно и то же.
Вообще не согласен, команды Григоряна достаточно играющие. Игру он ставить умеет. Другое дело, что игроки очень уж слабые были.
Брулин
Брулин
   207 / 837
сегодня в 17:54
Тот самый случай когда быть крутым футбольным экспертом в студиях на телеканалах и великим тренером не одно и то же.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   157 / 837
сегодня в 17:54
Тренер уровня ФНЛ.
А Тедеску какого уровня ?
Явно и до Пердива не тянет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   157 / 837
сегодня в 17:50
Кто там еще свободен ?
Может Оборина или Тарханова позвать ?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 837
сегодня в 17:45
Тренер уровня ФНЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   9 / 837
сегодня в 17:45
Кто пойдёт в спасители Тамбова?
cska plus
cska plus
   2 / 837
сегодня в 17:44
Мужской поступок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 837
сегодня в 17:41
На самом деле "Тамбов" с ценой состава в 12 миллионов по трансфермаркту вдвое дешевле даже ближайшего конкурента, поэтому трудно сказать что-то по Григоряну конкретно.

"Тамбов" был обречен вылететь практически с любым тренером, он и вылетит.
КЭТиК
КЭТиК
   87 / 837
сегодня в 17:40
Не самый плохие тренер.
steelhead
steelhead
   105 / 837
сегодня в 17:39
Ну, он не Зенит же принимал, должен был понимать, какой уровень игроков в команде. Сегодня, кстати, плохого о Тамбове бы не сказал, не феерили, конечно, но и не ужас-ужас. Стандартная ошибка слабеньких команд - забили гол, сели в оборону. Получили пару необязательных голов. Но там скорее не ошибки игроков Тамбова, а действительно хорошие голы от Урала.
порт
порт
   741 / 837
сегодня в 17:38
Скоро в спартаке место освободится, давай туда.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   81 / 837
сегодня в 17:35
Правильно, Санек, что-то ты там засиделся.
ermak6848
ermak6848
   128 / 837
сегодня в 17:34
жаль опыта маловато в этих около футбольных тёрках...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   270 / 837
сегодня в 17:33
Не потянул РПЛ
Lazurny
Lazurny
   31 / 837
сегодня в 17:32
Теперь налетят свиные недоучки терзать Тамбов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   517 / 837
сегодня в 17:31
Не повезло.
nubom
nubom
   102 / 837
сегодня в 17:28
Зачем бросать на ходу руль "Запорожца", если не удалось обогнать "Мерседес"?
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 837
сегодня в 17:25
Недолго маялась "старушка".....
andrefino13
andrefino13
   424 / 837
сегодня в 17:24
Нельзя опускаться, игра есть, сегодня вот на Мелкадзе сто процентов пеналь не дали, всю игру играли, потом дали Уралу поиграть и проиграли, не заслуженно. Я тоже думаю, что Григоряну комфортно было на матч тв, балаболом, но видно что человек может, пусть работает в футболе, а не около.
волгодон 2
волгодон 2
   22 / 837
сегодня в 17:23
подал в отставку и занял очередь в Спартак
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   759 / 837
сегодня в 17:17
Мужской поступок.
Как мужик он за..сь.
А как тренер не очень
mortid
mortid
   206 / 837
сегодня в 17:16
Снова на МатчТВ "экспертом" :D А то там сидят все деловые профи, типа я струя, голым задом на ежа, а на деле раки.
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