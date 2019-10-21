Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.
Команда академии «Зенита» 2004 года рождения под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой @gazpromacademy 2004 года рождения. The first trophy for Andrei Arshavin as a coach! The Gazprom Academy team born in 2004 won the Cup of St.Petersburg.
Недавно Андрей заявил, что ему интересно работать на управляющих должностях.
Но что толку от всех этих молодёжных команд и академий, если их выпускникам в первой команде всё равно реального шанса закрепиться не дадут?
Но что толку от всех этих молодёжных команд и академий, если их выпускникам в первой команде всё равно реального шанса закрепиться не дадут?
Смешно.
Смешно.
Из телевизора не пропадает...
Ребятами 2004-года в Академии рулит....
Какие то магистерские курсы от УЕФА со Смертиным проходит....
В офф-лайн турнирах PokerStars участвует...
Да ещё и советник генерального директора Зенита по молодежному футболу....
Успехов и процветания во всех сферах деятельности...!!!
Из телевизора не пропадает...
Ребятами 2004-года в Академии рулит....
Какие то магистерские курсы от УЕФА со Смертиным проходит....
В офф-лайн турнирах PokerStars участвует...
Да ещё и советник генерального директора Зенита по молодежному футболу....
Успехов и процветания во всех сферах деятельности...!!!