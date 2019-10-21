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Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

вчера, 08:12

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

Команда академии «Зенита» 2004 года рождения под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

Недавно Андрей заявил, что ему интересно работать на управляющих должностях.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 22:54
Молодец Андрей!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   645 / 891
вчера в 22:09
Андрюха - молодец!
Но что толку от всех этих молодёжных команд и академий, если их выпускникам в первой команде всё равно реального шанса закрепиться не дадут?
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 16:55
Наш пострел везде поспел
igGA
igGA
   192 / 891
вчера в 10:34
Ну вот и Андрею купили первый трофей!
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 10:10
Поздравляю!
Морозовский
Морозовский
   16 / 891
вчера в 09:57
Скоро Андрюша и физрука в бакланнике сменит.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   476 / 891
вчера в 09:12
Кубок Санкт-Петербурга.
Смешно.
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 08:51
Поздравляем!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 08:48
Когда всё успевает....??
Из телевизора не пропадает...
Ребятами 2004-года в Академии рулит....
Какие то магистерские курсы от УЕФА со Смертиным проходит....
В офф-лайн турнирах PokerStars участвует...
Да ещё и советник генерального директора Зенита по молодежному футболу....

Успехов и процветания во всех сферах деятельности...!!!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 891
вчера в 08:45
С очередным трофеем Андрея Сергеевича
azures
azures ответил КЭТиК
   32 / 891
вчера в 08:34
Похоже эта команда и без него бы выиграла.
А Вы так хорошо следите за Кубком Санкт-Петербурга среди юниоров, чтобы так утверждать?
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 08:32
Удачи Аршавину!
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 08:23
Похоже эта команда и без него бы выиграла.
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