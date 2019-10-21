Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

вчера, 08:12

Экс-футболист «Зенита» и сборной России завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

Команда академии «Зенита» 2004 года рождения под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

Недавно Андрей заявил, что ему интересно работать на управляющих должностях.