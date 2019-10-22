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Мартинш: «Каждый в „Олимпиакосе“ хочет бороться ради победы»

сегодня, 09:03
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». 

«Бавария» Мюнхен - самый сильный соперник в группе. Но каждый в моей команде хочет бороться ради победы. Все должны верить - и команда, и болельщики. Конечно, нам предстоит большой матч против очень сильной команды, но если все будут верить в успех, то мы сможем добиться хорошего результата. В составе будут сделаны некоторые перестановки. Наша цель -  победа, независимо от того, кто наш соперник.

Ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Баварии» Нико Ковач

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igGA
igGA
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сегодня в 09:12
"Выигрывать лучше чем проигрывать, поэтому мы должны выигрывать"
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