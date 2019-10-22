Мартинш: «Каждый в „Олимпиакосе“ хочет бороться ради победы»

Главный тренер «Олимпиакоса» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

«Бавария» Мюнхен - самый сильный соперник в группе. Но каждый в моей команде хочет бороться ради победы. Все должны верить - и команда, и болельщики. Конечно, нам предстоит большой матч против очень сильной команды, но если все будут верить в успех, то мы сможем добиться хорошего результата. В составе будут сделаны некоторые перестановки. Наша цель - победа, независимо от того, кто наш соперник.