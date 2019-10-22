ГлавнаяНовости

Алиссон: «В футболе всегда приходится сталкиваться с давлением»

сегодня, 11:44

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о том, испытывает ли он давление из-за того, что его трансфер из «Ромы» в английский клуб был самым дорогим для вратарей.

В футболе всегда приходится сталкиваться с давлением. На самом деле, я был самым дорогим вратарем в мире только две недели! Но я знал, что это очень большие деньги. Это породило огромные внешние ожидания, но я не требовал от себя большего, чем обычно. Для меня самое главное - всегда стараться изо всех сил и помогать команде. 

Ранее Алиссон рассказал о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мойес: «Погба все еще лучший полузащитник МЮ»
Сегодня, 19:01 Комментарии3
Конте: «Мы настроены обыграть „Боруссию“»
Сегодня, 18:28 Комментарии1
Брозович: «Мне нужно прибавить в защитных действиях»
Сегодня, 17:50 Комментарии0
Онана: «„Барселона“ – мой дом, но пока рано возвращаться»
Сегодня, 16:38 Комментарии3
Беннасер может получить новую роль в «Милане» при Пиоли
Сегодня, 15:55 Комментарии0
Фирмино ответил на критику Роя Кина к дружелюбию футболистов
Сегодня, 15:25 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   229 / 857
сегодня в 19:15
Успехов, удачи и побольше "сухих" матчей за Ливерпуль!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100