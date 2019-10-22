Алиссон: «В футболе всегда приходится сталкиваться с давлением»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о том, испытывает ли он давление из-за того, что его трансфер из «Ромы» в английский клуб был самым дорогим для вратарей.

В футболе всегда приходится сталкиваться с давлением. На самом деле, я был самым дорогим вратарем в мире только две недели! Но я знал, что это очень большие деньги. Это породило огромные внешние ожидания, но я не требовал от себя большего, чем обычно. Для меня самое главное - всегда стараться изо всех сил и помогать команде.