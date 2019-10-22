Мойес отреагировал на слухи о своём возвращении в «Эвертон»

Бывший наставник «Эвертона» ответил на вопросы о том, возможно ли его возвращение в клуб:

Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер. Это моя позиция, не хочу оказывать лишнее давление на коллег, которые и так сталкиваются с постоянными слухами.

Но, конечно, «Эвертон» остаётся для меня клубом, за который я переживаю. Мне близок «Эвертон», я провёл в клубе 11,5 лет. Очень рад, что они обыграли «Вест Хэм». Когда я возглавлял клуб, мы всегда были конкурентоспособными, практически всё время финишировали в еврокубковой зоне.