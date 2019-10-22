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Мойес отреагировал на слухи о своём возвращении в «Эвертон»

сегодня, 14:41

Бывший наставник «Эвертона» Дэвид Мойес ответил на вопросы о том, возможно ли его возвращение в клуб:

Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер. Это моя позиция, не хочу оказывать лишнее давление на коллег, которые и так сталкиваются с постоянными слухами.

Но, конечно, «Эвертон» остаётся для меня клубом, за который я переживаю. Мне близок «Эвертон», я провёл в клубе 11,5 лет. Очень рад, что они обыграли «Вест Хэм». Когда я возглавлял клуб, мы всегда были конкурентоспособными, практически всё время финишировали в еврокубковой зоне.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения нынешнего главного тренера «Эвертона» Марку Силвы, возглавить команду может Мойес.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   155 / 857
сегодня в 17:40
АПЛ не то место где можно топтаться на месте, а тем более смотреть назад.
lobsterdam
lobsterdam
   307 / 857
сегодня в 15:13
Марку Силва получше Мойеса будет. А этот как начал утопление МЮ, так и потом ничего и нигде не добился.
ДАША Д
ДАША Д
   407 / 857
сегодня в 15:04
Никого лучше найти не могут.
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