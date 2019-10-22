Бывший игрок «Алании» вспомнил о своих выступлениях за владикавказский клуб.

У нас была новая команда, много пришло футболистов. Я считаю, что мы показывали неплохой футбол. Во многих встречах, где мы проиграли, нам просто не хватило опыта и сыгранности, чтобы добиться иного результата. Вспомнился последний матч сезона с раменским «Сатурном». Если бы мы добились победы, то сохранили прописку в элите. «Алания» повела в счете, но затем из-за чудовищной ошибки оппонентам удалось сравняться. В итоге владикавказцы оказались ниже пермского «Амкара» в турнирной таблице из-за личных встреч, поэтому пришлось проститься с Премьер-Лигой. Вот такая вот грустная история.

У меня было много различных вариантов трудоустройства в России. Почти каждый день были какие-то звонки, разговоры с представителями клубов Премьер-Лиги. Активно зазывали к себе. Мои агенты мне говорили, что есть несколько стопроцентных вариантов. Но Валерий Газзаев, президент «Алании», сказал, что хочет меня сохранить в клубе, чтобы я помог владикавказской команде вернуться в элиту. Я перестал думать о других вариантах, настроился на борьбу за возвращение в РПЛ , но на последнем сборе в Турции мне сказали, что «Алания» не может потянуть мою зарплату, поэтому надо закончить наше сотрудничество.