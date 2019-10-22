Эвра: «Играть против Милнера сложнее, чем против Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал самых сложных соперников за всю свою карьеру:
Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Лионеля Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр. Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: «Просто иди в атаку и оставь меня в покое!»
Аарон Леннон был игроком, который мог обгонять меня, когда я не был на сто процентов готов к матчу. Защитники ненавидят, когда такое происходит. Мне было трудно справляться с его скоростью, но самый сложный оппонент всё равно Милнер.
Ранее Эвра назвал «детишками» футболистов «Арсенала».
Просто, не уважать соперников вообще не красит никого. Молодцы, что героически обыграли одного из явных фаворитов турнира. Продолжите также, и у вас скоро будут звезды такого масштаба.
Просто, не уважать соперников вообще не красит никого. Молодцы, что героически обыграли одного из явных фаворитов турнира. Продолжите также, и у вас скоро будут звезды такого масштаба.
Энфилд показал, насколько был потерян Месси,а потом уже и вся команда.
Энфилд показал, насколько был потерян Месси,а потом уже и вся команда.
Просто это уже выглядит даже не смешно.
Просто это уже выглядит даже не смешно.
Правда, после матча блаугранас скажут, что что это миллиардный состав "Барселоны" в очередной раз подвел и не поддержал короля Осасун, но это уже другая история))
Правда, после матча блаугранас скажут, что что это миллиардный состав "Барселоны" в очередной раз подвел и не поддержал короля Осасун, но это уже другая история))
Такие как Милнер - вот эталон футболиста профессионала.
Такие как Милнер - вот эталон футболиста профессионала.