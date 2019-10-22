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Эвра: «Играть против Милнера сложнее, чем против Месси»

сегодня, 13:53

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал самых сложных соперников за всю свою карьеру:

Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Лионеля Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр. Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: «Просто иди в атаку и оставь меня в покое!»

Аарон Леннон был игроком, который мог обгонять меня, когда я не был на сто процентов готов к матчу. Защитники ненавидят, когда такое происходит. Мне было трудно справляться с его скоростью, но самый сложный оппонент всё равно Милнер.

Ранее Эвра назвал «детишками» футболистов «Арсенала».

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответил заDOOMчивый
   223 / 857
сегодня в 19:48
в прошлом конечно Месси может был и по-лучше,НО Эвра же написал,что против него легче играть,чем против Милнера,хотя у Месси есть другие сильные стороны,он играет намного тонче,чем топорный Милнер, но Джеймс боец,а Месси -хитрец(в хорошем понимании слова). Вот если выбирать лидеров,то Джеймс таковым является,в отличии от Месси и Хенды. Месси очень легко психологически поломать,стоит только против него жёстко играть и постоянно фолить,а Милнеру по барабану,зато аргентинец может очень тонко сыграть,в отличии от англичанина. Энфилд показал, насколько был потерян Месси,а потом уже и вся команда.
Это очень странные сравнения и утверждения. Конечно пахари типа Милнера усложняют жизнь игрокам с мячом - так и должно быть. Для Месси главное справляться со своими прямыми обязанностями. В противостоянии с Ливерпулем индивидуально тоже всё сделал как обычно - забил, раздавал и создавал голевые моменты, никуда не потерялся. Даже если считать это за неудачу - то до этого обеспечивал почти все большие победы и беспроигрышную серию в ЛЧ. А красные и проигрывали, и с трудом обыгрывали многих - что автоматически подчеркивает немало неудач и потерянность игроков команды. По секрету - любой игрок бывает теряется.
Просто, не уважать соперников вообще не красит никого. Молодцы, что героически обыграли одного из явных фаворитов турнира. Продолжите также, и у вас скоро будут звезды такого масштаба.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Imrebellion
   134 / 857
сегодня в 19:30
Засирать одного из главных звезд футбола, которого вроде смотришь и болеешь за команду просто так - нормально?) Аргумент - зато не Роналдуфобы)) Просто это уже выглядит даже не смешно.
в прошлом конечно Месси может был и по-лучше,НО Эвра же написал,что против него легче играть,чем против Милнера,хотя у Месси есть другие сильные стороны,он играет намного тонче,чем топорный Милнер, но Джеймс боец,а Месси -хитрец(в хорошем понимании слова). Вот если выбирать лидеров,то Джеймс таковым является,в отличии от Месси и Хенды. Месси очень легко психологически поломать,стоит только против него жёстко играть и постоянно фолить,а Милнеру по барабану,зато аргентинец может очень тонко сыграть,в отличии от англичанина.
Энфилд показал, насколько был потерян Месси,а потом уже и вся команда.
Imrebellion
Imrebellion ответил заDOOMчивый
   223 / 857
сегодня в 19:08
а нам то,чего на него обижаться,мы же не РоналдУфобы?! Даже этот шоколадный и то признал,что Месси так себе.... Ливерпулю вообще до красного места,как Месси,так и Роналду,они нам НЕРОВНЯ!
Засирать одного из главных звезд футбола, которого вроде смотришь и болеешь за команду просто так - нормально?) Аргумент - зато не Роналдуфобы))
Просто это уже выглядит даже не смешно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Imrebellion
   134 / 857
сегодня в 18:57
Сколько же личной обиды чувствуется у людей)
а нам то,чего на него обижаться,мы же не РоналдУфобы?! Даже этот шоколадный и то признал,что Месси так себе.... Ливерпулю вообще до красного места,как Месси,так и Роналду,они нам НЕРОВНЯ!
Объективное мнение
Объективное мнение
   90 / 857
сегодня в 17:24
Миллер хорош
Imrebellion
Imrebellion
   223 / 857
сегодня в 16:43
Сколько же личной обиды чувствуется у людей)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 857
сегодня в 15:07
нашёл кого с кем сравнивать. достаточно чихнуть и Месси сразу мяч потеряет,упадёт навзничь и будет держаться за рыжую бородёнку. А Милнеру заедешь по ногам, так сам же в гипсу и окажешся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 14:18
Месси достаточно припугнуть, и его до конца матча больше и не увидишь, доказано резервом "Ливерпуля" и "Ромой". Будет прятаться где-то возле углового флажка.

Правда, после матча блаугранас скажут, что что это миллиардный состав "Барселоны" в очередной раз подвел и не поддержал короля Осасун, но это уже другая история))
dzvinka
dzvinka
   75 / 857
сегодня в 14:15
ясен пень, Милли это просто монстр, какие там мясси - и рядом не стоят.
Такие как Милнер - вот эталон футболиста профессионала.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 13:55
Спротив гнома вообще проще простого играть, он уже давно никакущий.
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