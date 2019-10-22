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Фирмино ответил на критику Роя Кина к дружелюбию футболистов

сегодня, 15:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал высказывание бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который раскритиковал игроков «красных дьяволов» за дружелюбное поведение по отношению к «мерсисайдцам».

Я не хочу вступать с кем-либо в спор. Мне кажется нормальным, что перед матчем футболисты приветствуют друг друга и интересуются, как обстоят их дела. Вот и всё. Ничего более. Но на поле игроки уже не друзья, каждый из них защищает цвета своего клуба и работает на максимуме. Противостояние усиливается после стартового свистка.

 Ранее сообщалось, что Кин поделился мнением о поражении сборной Англии.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 857
сегодня в 19:32
Кину надо было быть не футболистов,а регбистом. Да и Чё-то с мозгами у него напряг,видать в Пабе оставил. Ладно,на днюху подарим ему двд с матчами 1960-1990 годов.
Asper
Asper
   429 / 857
сегодня в 16:48
Хренов дикарь. (Кин всмысле)
Lewa2708
Lewa2708
   205 / 857
сегодня в 15:41
Адекватный ответ адекватного человека
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