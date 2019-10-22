Фирмино ответил на критику Роя Кина к дружелюбию футболистов

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал высказывание бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, который раскритиковал игроков «красных дьяволов» за дружелюбное поведение по отношению к «мерсисайдцам».

Я не хочу вступать с кем-либо в спор. Мне кажется нормальным, что перед матчем футболисты приветствуют друг друга и интересуются, как обстоят их дела. Вот и всё. Ничего более. Но на поле игроки уже не друзья, каждый из них защищает цвета своего клуба и работает на максимуме. Противостояние усиливается после стартового свистка.