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Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ нужна победа в АПЛ»

сегодня, 14:55

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд озвучил цели клуба и порассуждал о средствах их достижения.

Мы должны выиграть АПЛ. Я рассматриваю этот турнир главным эталоном успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, там нужна удача, чтобы победить, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

Мы должны грамотно действовать на трансферном рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение. 

Второе место — не успех для «Манчестер Юнайтед». Нам нужно сделать все возможное, чтобы снова поднять трофей. Пока этого не будет, наш клуб нельзя будет считать успешным. Я думаю, что мы на верном пути к тому, чтобы выиграть АПЛ. Нужно проявить терпение.

Ранее главный тренер «манкунианцев» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что команда с каждым матчем играет лучше. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   75 / 857
сегодня в 19:41
отлично дятел Вуди, мы верим в тебя))
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 857
сегодня в 19:34
Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ нужна победа в АПЛ»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Явно не в этом году !!! В четверку бы попасть - было бы за счастье.
firewing
firewing
сегодня в 19:27
Эпоха МЮ закончилась вместе с САФом, как например в своё время эпоха Милана - сегодняшние конкуренты сильнее и слабеть не собираются.
ermak6848
ermak6848
   126 / 857
сегодня в 19:03
посмотрим, что получится...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   258 / 857
сегодня в 18:51
Каким надо быть оптемистом, чтобы такое ляпнуть на весь мир, для МЮ за счастье в данной ситуации в тройку попасть)))
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 18:50
С 14 места всегда приходится тезисы выдвигать.
BenderBender
BenderBender
   243 / 857
сегодня в 18:44
Ну, ты заглянул, чувак!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 18:42
Такие же цели ещё у 5-6 команд.
Так что без напряга не выйдет.
И не войдет тоже ;)
Nazi
Nazi
   433 / 857
сегодня в 18:29
Вудворду похоже даже психотерапевт не поможет.. Даже 2..

Кстати, с такой логикой мне тоже нужно добыть 2-3 лимона баксов..
dimagas2
dimagas2
   215 / 857
сегодня в 18:20
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 18:17
у кого-то уже 4ый десяток без титула хахаха
JuveSuperRonKrassavva
JuveSuperRonKrassavva
сегодня в 18:12
Даже если Солнце взойдет на Западе, а сядет на Востоке... Даже если океаны закипят, а мертвые снова начнут ходить по земле... Даже если ДЗЮБА получит Золотой мяч... Манчестер Юнайтед с Сульшером главным тренером на будут чемпионами АПЛ. Не в этом году, не в последующих.
vastudio
vastudio
   182 / 857
сегодня в 17:40
О каком втором месте он бормочет?))))))) Разве снизу или в ЧШ)))
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 17:25
очень своевременно и уместно )
holms918
holms918
сегодня в 17:22
Всем нужна победа.
Объективное мнение
Объективное мнение
   90 / 857
сегодня в 17:20
Зачем она им
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 17:13
скажи кому не нужна))))))баклан))))))
Imrebellion
Imrebellion ответил igGA
   223 / 857
сегодня в 16:47
"Нам надо лучше играть, больше забивать голов и тогда мы будем выигрывать".
Напомнило вечные фразы Сарри - " Нам нужно двигать мячом быстрее чтоб забивать голы") Будто игроки не стараются, а соперник не знает про это)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   326 / 857
сегодня в 16:34
Глупость какая...
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 857
сегодня в 16:07
Сейчас даже мечтать о победе сложно.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   108 / 857
сегодня в 15:50
какой Апл? Ахахахахаха
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 857
сегодня в 15:46
Ливерпулю тоже нужна выиграть АПЛ:)))
Дрючик 76
Дрючик 76
   697 / 857
сегодня в 15:42
На данном этапе фантаст!)))
igGA
igGA
   196 / 857
сегодня в 15:34
"Нам надо лучше играть, больше забивать голов и тогда мы будем выигрывать".
particular
particular
   7 / 857
сегодня в 15:20
"...Взлетает красная ракета,
Сульшер грустит и нелюдим...
И, значит, МЮ нужна одна победа,
Победа в Лиге, где Вест Хэм непобедим..." (Б.Окуджава - из неизданного)
L.F.C.
L.F.C.
   49 / 857
сегодня в 15:12
Чемпионшип тоже норм. И реальнее.
lobsterdam
lobsterdam
   307 / 857
сегодня в 15:11
Вудворд долго проспал и когда проснулся? Или еще спит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 15:02
Таких желающих пруд пруди...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   340 / 857
сегодня в 15:01
Давно нужна
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   620 / 857
сегодня в 15:00
Только не с Сульшером. С такой игрой с ним можно выиграть только Чемпионат Норвегии.
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