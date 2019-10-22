Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ нужна победа в АПЛ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд озвучил цели клуба и порассуждал о средствах их достижения.

Мы должны выиграть АПЛ . Я рассматриваю этот турнир главным эталоном успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, там нужна удача, чтобы победить, но нам нужна победа в Премьер-лиге.

Мы должны грамотно действовать на трансферном рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.