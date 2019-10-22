Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ нужна победа в АПЛ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд озвучил цели клуба и порассуждал о средствах их достижения.
Мы должны выиграть АПЛ. Я рассматриваю этот турнир главным эталоном успеха. Можно попытать счастья в Лиге чемпионов, там нужна удача, чтобы победить, но нам нужна победа в Премьер-лиге.
Мы должны грамотно действовать на трансферном рынке, чтобы добиться успеха на поле. Нужно тратить получаемые средства более последовательно, нежели мы делали ранее, однако сейчас у нас более крепкое положение.
Второе место — не успех для «Манчестер Юнайтед». Нам нужно сделать все возможное, чтобы снова поднять трофей. Пока этого не будет, наш клуб нельзя будет считать успешным. Я думаю, что мы на верном пути к тому, чтобы выиграть АПЛ. Нужно проявить терпение.
Ранее главный тренер «манкунианцев» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что команда с каждым матчем играет лучше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Явно не в этом году !!! В четверку бы попасть - было бы за счастье.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Явно не в этом году !!! В четверку бы попасть - было бы за счастье.
Так что без напряга не выйдет.
И не войдет тоже ;)
Так что без напряга не выйдет.
И не войдет тоже ;)
Кстати, с такой логикой мне тоже нужно добыть 2-3 лимона баксов..
Кстати, с такой логикой мне тоже нужно добыть 2-3 лимона баксов..
Сульшер грустит и нелюдим...
И, значит, МЮ нужна одна победа,
Победа в Лиге, где Вест Хэм непобедим..." (Б.Окуджава - из неизданного)
Сульшер грустит и нелюдим...
И, значит, МЮ нужна одна победа,
Победа в Лиге, где Вест Хэм непобедим..." (Б.Окуджава - из неизданного)