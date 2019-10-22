«Зенит» успешно добрался до Германии, об этом сообщает пресс-служба клуба.
23 октября в Лейпциге «Зенит» примет участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с местной командой.
|РБ Лейпциг-:-Зенит
|Завтра в 19:55 Не начался
«Зенит» успешно добрался до Германии, об этом сообщает пресс-служба клуба.
23 октября в Лейпциге «Зенит» примет участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с местной командой.
Наворованное экономят? Молодцы
Наворованное экономят? Молодцы
Денег на судей экономят!)))
И вам на бургер со свининой!
Денег на судей экономят!)))
И вам на бургер со свининой!
Так что можно и в раздел новостей такую новость! :)
Так что можно и в раздел новостей такую новость! :)