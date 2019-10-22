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«Зенит» успешно добрался до Германии

сегодня, 16:02
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

«Зенит» успешно добрался до Германии, об этом сообщает пресс-служба клуба. 

23 октября в Лейпциге «Зенит» примет участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с местной командой.

 

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Все комментарии
clop
clop
   147 / 857
сегодня в 19:45
На одну треть задача выполнена. Если считать по формуле: "пришел, увидел, победил".
viv
viv
   101 / 857
сегодня в 19:33
Ахаха....А что могли не добраться? Хотели дома отсидеться?
BenderBender
BenderBender ответил Levadia
   243 / 857
сегодня в 19:03
Кому "нам"?
Наворованное экономят? Молодцы
Levadia
Levadia ответил BenderBender
   70 / 857
сегодня в 18:53
Они на автобусе ехали? Судей покупают, а на самолёт денег нет?
На лисапедах!
Денег на судей экономят!)))
И вам на бургер со свининой!
BenderBender
BenderBender
   243 / 857
сегодня в 18:41
Они на автобусе ехали? Судей покупают, а на самолёт денег нет?
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 18:21
Так озаглавили будто пешком шли.
shlomo
shlomo
   239 / 857
сегодня в 18:15
Успешно добрался, теперь успешно сыграть...
andre_can
andre_can
   213 / 857
сегодня в 17:39
прастаки после доставки еды вылезут и напишу: Германия под ГАЗПРОМОМ, денег хотим народных...
andre_can
andre_can
   213 / 857
сегодня в 17:36
СССР тоже успешно добирался до Германии...и не только в качестве игроков ;) ЗЕНИТ- ВПЕРЕД !!!
Gunslinger
Gunslinger ответил Rossa.de.Bianko
   181 / 857
сегодня в 17:23
Офигеть новость, а потом будет Семак удачно сходил в туалет в Германии?
Не всякому русскому под силу сходить в немецкий туалет!
Так что можно и в раздел новостей такую новость! :)
Zimmer
Zimmer
   541 / 857
сегодня в 17:12
Прибыли, стало быть.
Вова Туземец
Вова Туземец
   567 / 857
сегодня в 17:02
Возвращайтесь с победой.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 857
сегодня в 17:00
Победы Зениту.
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 857
сегодня в 16:30
Победы Зениту!!!
Project Pandora
Project Pandora
   228 / 857
сегодня в 16:14
Новость дня
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko
   499 / 857
сегодня в 16:08
Офигеть новость, а потом будет Семак удачно сходил в туалет в Германии?
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