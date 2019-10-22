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Онана: «„Барселона“ – мой дом, но пока рано возвращаться»

сегодня, 16:38

Голкипер «Аякса» Андре Онана рассказал о потенциальном возвращении в «Барселону».

«Барселона» хотела вернуть меня этим летом. Это мой дом, я был частью этого клуба. В этой команде всегда хотят, чтобы воспитанники возвращались. Но это было не самое лучшее время для возвращения.

Я понимаю, что у меня может не быть другого шанса. Но летом было не лучшее время для этого.

Также я получил предложение от ПСЖ. Обсуждал это со своим агентом, он рассказывал мне о Париже. Однако то, что произошло, останется между нами. 

Стоит отметить, что камерунский вратарь вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   90 / 857
сегодня в 17:22
Правильно что не перешел сидел бы на лавке
Killofwrath
Killofwrath
   739 / 857
сегодня в 17:06
Штеген чаще Онане косячит, последнее время часто позерством для фоток занимается и пропускает нелепые голы
neomessi
neomessi
   118 / 857
сегодня в 17:00
Ты конечно хороший кипер, но пока на раме Штеген который считается одним из лучших в мире.
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