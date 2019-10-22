Онана: «„Барселона“ – мой дом, но пока рано возвращаться»

Голкипер «Аякса» Андре Онана рассказал о потенциальном возвращении в «Барселону».
«Барселона» хотела вернуть меня этим летом. Это мой дом, я был частью этого клуба. В этой команде всегда хотят, чтобы воспитанники возвращались. Но это было не самое лучшее время для возвращения.
Я понимаю, что у меня может не быть другого шанса. Но летом было не лучшее время для этого.
Также я получил предложение от ПСЖ. Обсуждал это со своим агентом, он рассказывал мне о Париже. Однако то, что произошло, останется между нами.
Стоит отметить, что камерунский вратарь вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина.