Онана: «„Барселона“ – мой дом, но пока рано возвращаться»

Голкипер «Аякса» рассказал о потенциальном возвращении в «Барселону».

«Барселона» хотела вернуть меня этим летом. Это мой дом, я был частью этого клуба. В этой команде всегда хотят, чтобы воспитанники возвращались. Но это было не самое лучшее время для возвращения.

Я понимаю, что у меня может не быть другого шанса. Но летом было не лучшее время для этого.