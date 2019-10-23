ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся футболист»

сегодня, 07:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Аталантой» (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов отметил игру форварда своей команды Рахима Стерлинга, оформившего хет-трик.

Стерлинг заслуживает всей похвалы. Его физика невероятна. Он очень силён. Уже через день после матча он готов сыграть ещё один. Он невероятно быстро восстанавливается, может играть на обоих флангах – выдающийся футболист.

Может ли он стать ещё лучше? Это зависит от него, от его желания. Думаю, у него есть желание стать лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малиновский: «Мы здорово играли первые полчаса»
Сегодня, 09:55 Комментарии3
Форсберг вступился за форварда «Краснодара»
Сегодня, 09:37 Комментарии0
Силва: «У нас не хватит слов, чтобы описать класс Мбаппе»
Сегодня, 07:38 Комментарии3
Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»
Сегодня, 07:30 Комментарии6
Тухель: «Я не дурак! Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него»
Сегодня, 07:11 Комментарии2
Мбаппе: «Хотел сыграть с первых минут и думал, что выйду в старте»
Сегодня, 06:50 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   161 / 837
сегодня в 11:42
У Стерлинга безусловно есть желание и это желание - стать ещё богаче. Думаю в МС с пониманием отнесутся к этим его "желаниям" и о Реале в дальнейшем речи идти не будет.
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 837
сегодня в 08:14
Что есть то есть, того не отнять!)
STVA 1
STVA 1
   49 / 837
сегодня в 07:30
Рахим хорош конечно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100