Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся футболист»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Аталантой» (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов отметил игру форварда своей команды , оформившего хет-трик.

Стерлинг заслуживает всей похвалы. Его физика невероятна. Он очень силён. Уже через день после матча он готов сыграть ещё один. Он невероятно быстро восстанавливается, может играть на обоих флангах – выдающийся футболист.

Может ли он стать ещё лучше? Это зависит от него, от его желания. Думаю, у него есть желание стать лучше.