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Тухель: «Я не дурак! Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него»

сегодня, 07:11
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов объяснил, почему не выпустил Килиана Мбаппе, отметившегося хет-триком, с первых минут.

Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него. У него была мышечная травма, и в матче с «Ниццей» он сыграл лишь 15 минут. Он только перестал чувствовать мышечный дискомфорт. Он мог выйти в старте и сыграть 60 минут либо выйти на замену и доиграть до конца. Но это не значит, что ему нужно доказывать свой уровень, я не дурак!

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Alex12357
   528 / 837
сегодня в 10:07
Время покажет,это всего лишь Брюгге,а вот когда на пороге встанут монстры Европейского футбола -типа Барселона,Бавария,Ювентус,МС,Ливерпуль,что ты тогда скажешь со своим Камерунским Эму?
Он чемпион мира
Alex12357
Alex12357
   356 / 837
сегодня в 08:54
Время покажет,это всего лишь Брюгге,а вот когда на пороге встанут монстры Европейского футбола -типа Барселона,Бавария,Ювентус,МС,Ливерпуль,что ты тогда скажешь со своим Камерунским Эму?
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