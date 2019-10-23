Тухель: «Я не дурак! Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после победы над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов объяснил, почему не выпустил , отметившегося хет-триком, с первых минут.

Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него. У него была мышечная травма, и в матче с «Ниццей» он сыграл лишь 15 минут. Он только перестал чувствовать мышечный дискомфорт. Он мог выйти в старте и сыграть 60 минут либо выйти на замену и доиграть до конца. Но это не значит, что ему нужно доказывать свой уровень, я не дурак!