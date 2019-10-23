ГлавнаяНовости

Мбаппе: «Хотел сыграть с первых минут и думал, что выйду в старте»

сегодня, 06:50
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард появился на поле на 52-й минуте вместо Эрика Чупо-Мотинга и оформил хет-трик.

Я хотел сыграть с первых минут и думал, что выйду в старте. Но таково решение тренера, и я должен был его принять.

Я хотел выйти и показать, что без меня трудно, даже если остальные показывают очень хорошую игру. Я хочу бороться за место в составе и делать максимум для команды.

Пропустить столько времени было очень болезненно, но, к счастью, я вернулся в строй. Благодарю медицинский штаб, теперь всё позади.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малиновский: «Мы здорово играли первые полчаса»
Сегодня, 09:55 Комментарии3
Форсберг вступился за форварда «Краснодара»
Сегодня, 09:37 Комментарии0
Силва: «У нас не хватит слов, чтобы описать класс Мбаппе»
Сегодня, 07:38 Комментарии3
Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»
Сегодня, 07:30 Комментарии6
Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся футболист»
Сегодня, 07:21 Комментарии3
Тухель: «Я не дурак! Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него»
Сегодня, 07:11 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
BagioR
BagioR
   375 / 837
сегодня в 07:49
Очередной нигер на пару сезонов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100