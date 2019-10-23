Мбаппе: «Хотел сыграть с первых минут и думал, что выйду в старте»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после победы над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард появился на поле на 52-й минуте вместо Эрика Чупо-Мотинга и оформил хет-трик.

Я хотел сыграть с первых минут и думал, что выйду в старте. Но таково решение тренера, и я должен был его принять.

Я хотел выйти и показать, что без меня трудно, даже если остальные показывают очень хорошую игру. Я хочу бороться за место в составе и делать максимум для команды.

Пропустить столько времени было очень болезненно, но, к счастью, я вернулся в строй. Благодарю медицинский штаб, теперь всё позади.