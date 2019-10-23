Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»

Главный тренер «Брюгге» прокомментировал разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:5) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижане поздравили меня с первым часом игры, потому что очень мало кто играет против них подобным образом во Франции.