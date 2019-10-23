Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:5) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Парижане поздравили меня с первым часом игры, потому что очень мало кто играет против них подобным образом во Франции.
Я доволен тем, как мы сыграли в первые 60 минут, но в последние полчаса всё развалилось. Игрокам нужно научиться преодолевать разочарование после второго пропущенного мяча и продолжать выполнять свои обязанности. Если ты играешь хотя бы на один процент ниже максимума, ПСЖ накажет тебя за это. Вот почему они входят в тройку лучших команд в Европе.