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Клеман: «ПСЖ входит в тройку лучших команд Европы»

сегодня, 07:30
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:5) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижане поздравили меня с первым часом игры, потому что очень мало кто играет против них подобным образом во Франции.

Я доволен тем, как мы сыграли в первые 60 минут, но в последние полчаса всё развалилось. Игрокам нужно научиться преодолевать разочарование после второго пропущенного мяча и продолжать выполнять свои обязанности. Если ты играешь хотя бы на один процент ниже максимума, ПСЖ накажет тебя за это. Вот почему они входят в тройку лучших команд в Европе.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   125 / 837
сегодня в 09:07
Говорят давно,а как начинаются игры на вылет так и сдувается эта команда.Еще одна есть такая -Манчестер сити-тоже из арабесок и тоже ново склеенная.Все таки история клуба имеет значение.Так что и этих прихлопнет кто нибудь в 1/4 как обычно.
Роналдиньo
Роналдиньo ответил Джохар Нохчо
   253 / 837
сегодня в 08:35
А остальные 2 клуба, это какие?
Витесс и Гранада.
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 837
сегодня в 08:13
Ну в 3ку точно нет, а в 10ку еще может быть!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   394 / 837
сегодня в 08:12
А остальные 2 клуба, это какие?
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 837
сегодня в 08:10
Под каток попали.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   161 / 837
сегодня в 07:57
По факту не входят, иначе играли хотя бы на стадии полуфинала прошлой ЛЧ.
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