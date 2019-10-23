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Билялетдинов: «„Лейпциг“ не кажется непобедимым соперником»

сегодня, 09:13
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и петербургским «Зенитом».

Сложно сравнивать команды разных периодов и говорить о том, прибавили они или наоборот. Это все очень относительно. В любом случае «Лейпциг» не кажется непобедимым соперником для «Зенита». Тем более что сейчас не стадия игр на вылет и градус напряжения немного ниже. Будем надеяться на успешный исход встречи для нашей команды.

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков также поделился мнением об этом матче. 

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Все комментарии
galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:21
Кажется, не кажется, главное, чтоб Буллы зарешали невское.
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 837
сегодня в 10:16
А кто их таковыми провозгласил? Но это не означает наличие гарантий победы.
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