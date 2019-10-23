Билялетдинов: «„Лейпциг“ не кажется непобедимым соперником»

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и петербургским «Зенитом».
Сложно сравнивать команды разных периодов и говорить о том, прибавили они или наоборот. Это все очень относительно. В любом случае «Лейпциг» не кажется непобедимым соперником для «Зенита». Тем более что сейчас не стадия игр на вылет и градус напряжения немного ниже. Будем надеяться на успешный исход встречи для нашей команды.
Ранее бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков также поделился мнением об этом матче.