Наумов: «„Локомотив“ победит „Спартак“»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения бывшей команды от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей игры «железнодорожников» в РПЛ против «Спартака».

Я не сомневаюсь, что у «Локомотива» хватит сил и эмоций на дерби! Пресса у команды будет неплохая. Ведь «Локомотив» — один из немногих в Европе, кто создал такие проблемы «Ювентусу». Считаю, ничего страшного не произошло. Силы на «Спартак» останутся. «Локо» победит.