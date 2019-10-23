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Наумов: «„Локомотив“ победит „Спартак“»

сегодня, 07:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.10.2019 в 15:30 Не начался

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения бывшей команды от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей игры «железнодорожников» в РПЛ против «Спартака».

Я не сомневаюсь, что у «Локомотива» хватит сил и эмоций на дерби! Пресса у команды будет неплохая. Ведь «Локомотив» — один из немногих в Европе, кто создал такие проблемы «Ювентусу». Считаю, ничего страшного не произошло. Силы на «Спартак» останутся. «Локо» победит.

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Travios
Travios
сегодня в 10:35
Поборемся. Паровозам тяжело на два фронта, а у нас новый тренер, игрокам надо завоевать место в составе. думаю будет интересный матч.
DDT
DDT
   673 / 837
сегодня в 10:22
поимеем паровозов на изи
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:46
спартак-середняк не Ювентус...у них нет Дибалы...один немецкий сбитый лётчик.....
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   19 / 837
сегодня в 09:43
Сомнений нет. Аутсайдера любой клуб вынесет.
VIPded
VIPded
   34 / 837
сегодня в 09:24
Мало кто сомневается...)))
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 08:47
А это не факт, от "Спартака" всё можно ожидать.
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 08:32
Это и ежу понятно!
Виссарионович
Виссарионович
   47 / 837
сегодня в 08:11
Конечно "смелое" заявление Наумова, зная состояние сейчас Локомотива и состояние Спартака.
Хотя у Спартака есть такое явление как серия побед после назначения нового тренера. Играют в приподнятом настроении и все получается.
nikoladolgov
nikoladolgov
   137 / 837
сегодня в 08:04
Какие проблемы у Ювентуса ?
Никаких. Свои три очка взял без напряга.
А Локо в заднице ...
Abris
Abris
   240 / 837
сегодня в 07:56
Кони также говорили.
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