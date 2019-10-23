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Бубнов: «За игру с „Юве“ поставлю „Локо“ „четыре с маленьким минусом“»

сегодня, 02:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Локомотив» (2:1).

Главный вывод по этой встрече: Юрий Сёмин научил «Локомотив» достойно играть с большими европейскими командами. Примерно полтора года назад «Атлетико» в пух и прах разнёс «железнодорожников» в плей-офф Лиги Европы, причём в Мадриде они всей командой оборонялись, а дома понеслись вперёд. Всё равно разгром в обоих случаях. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» так же не набрал очки в споре с грандами, но выглядел на их фоне гораздо достойнее, а в Турине и вовсе заставил серьёзно понервничать явного фаворита. Посмотрите, как радовался «Ювентус» и болельщики на трибунах, когда Дибала оформил дубль. Перед началом матча Роналду не блефовал, когда говорил, что в данный момент главная задача — обыграть «Локомотив».

В первом тайме гости очень грамотно выстроили игру: плотная оборона, ударный кулак в опорной зоне и, по сути, всего три игрока впереди в лице Миранчука, Мариу и Эдера, которые тем не менее соорудили гол. «Железнодорожники» отдали мяч сопернику, но долгое время не прижимались к воротам, встречали его в центре поля или на подступах к штрафной. При этом боролись за подборы, ловили «Ювентус» на ошибках. К сожалению, превосходящий в классе соперник был вынужден нагнетать давление и постепенно перешёл в тотальное наступление, не позволяя «Локомотиву» контролировать территорию даже краткие промежутки времени. Более того, Маурицио Сарри бросил в бой свежих игроков, которые помогли наращивать давление, тогда как у соперника не было нужного резерва.

Впрочем, на мой взгляд, Сёмин всё равно мог бы раньше вмешаться в происходящее, так как его команда после часа игры перестала навязывать даже подобие контригры. Эдер цеплялся за все мячи, Жоау Мариу бился, а вот Миранчук откровенно устал, и Коломейцев в центре поля был бы гораздо полезнее, когда нужно просто терпеть. Справедливости ради, иных вариантов для замен (не с целью потянуть время) у Сёмина и не было.

С точки зрения построения оборонительной игры «Локомотив» выглядел очень хорошо, почти как былые автобусы Моуриньо. Правда, команды Жозе так же превосходили «железнодорожников» в классе. И все же «Ювентус» при большом количестве подходов и потенциальных угроз создал всего несколько по-настоящему опасных моментов, реализовав два из них. Не исполни Дибала столь замечательный удар на 77-й минуте, возможно, «Локомотив» и дотерпел бы. Во всяком случае до ничьей.

В этом смысле «Локомотиву» не хватило немного везения. В трудной кадровой ситуации в гостевом противостоянии с таким соперником команда Сёмина билась и имела шансы на очки. Однако, когда вжимаешься всеми силами в штрафную, гол в твои ворота рано или поздно придет. Поставлю «Локомотиву» за игру «четыре с маленьким минусом». Потому, что по ходу встречи полностью утратили контроль над мячом.

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Все комментарии
viv
viv
   109 / 837
сегодня в 09:49
Главное не 4 с маленьким минусом от Бубнова...а то что не повторили позорные 0:7 мясных в ЛЧ......
Палыч82
Палыч82
   309 / 837
сегодня в 09:21
Болельщикам пятерка, тем что были на арене, здорово поддерживали команду, ярче фанов Юве выступили
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   22 / 837
сегодня в 07:14
Оценщик... В создавшейся ситуации( кадровой прежде всего), сыграли здорово! Насчёт замен согласен. ЛОКО - УВАЖУХА!!!
kastites
kastites
   122 / 837
сегодня в 06:54
два с плюсом
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 06:45
В этом случае класс побил порядок.
Знатог
Знатог
   186 / 837
сегодня в 06:32
Это Гильерме проиграл. 1 гол: мяч шёл близко от вратаря а он даже не попытался прыгнуть, стоял на прямых, был не готов к удару. 2 гол: прыгнул хорошо, но мог отбить в сторону, может на угловой, а отбил прямо на игроков. Как сыграл не с Кипром, так и напортачил.
112910415
112910415
   29 / 837
сегодня в 05:04
резонно
ABir
ABir
   189 / 837
сегодня в 04:46
Ожидаемо
Romkurch
Romkurch
   42 / 837
сегодня в 03:58
Пожалуй, справедливо.
STVA 1
STVA 1
   49 / 837
сегодня в 02:59
Минус то зачем)))
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