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Кирьяков: «У „Зенита“ есть определенная зависимость от Дзюбы»

сегодня, 09:09
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч «Зенита» в групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига».

У «Зенита» есть определенная зависимость от Дзюбы. Он лидер клуба, находится в отличной форме, всегда очень полезен. Артем берет игру на себя в трудные минуты и реально дает результат. Но прямо сейчас не стоит драматизировать ситуацию и думать, что в будущем у команды могут быть какие-то проблемы из-за зависимости от конкретного футболиста. Всякое случается, игроки уходят, теряют форму. Если что-то пойдет не так, главный тренер Сергей Семак будет ориентироваться по ситуации, а пока все складывается хорошо.
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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   198 / 837
сегодня в 10:37
У сборной России такая же Дзюбозависимость
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 09:47
В общем "Зенит" подсел на Дзюбу.
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:41
Есть и с этим не поспоришь....
Zenit_84
Zenit_84
   115 / 837
сегодня в 09:21
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