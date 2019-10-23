Кирьяков: «У „Зенита“ есть определенная зависимость от Дзюбы»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч «Зенита» в групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига».
У «Зенита» есть определенная зависимость от Дзюбы. Он лидер клуба, находится в отличной форме, всегда очень полезен. Артем берет игру на себя в трудные минуты и реально дает результат. Но прямо сейчас не стоит драматизировать ситуацию и думать, что в будущем у команды могут быть какие-то проблемы из-за зависимости от конкретного футболиста. Всякое случается, игроки уходят, теряют форму. Если что-то пойдет не так, главный тренер Сергей Семак будет ориентироваться по ситуации, а пока все складывается хорошо.