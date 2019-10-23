Форсберг вступился за форварда «Краснодара»

сегодня, 09:37

В преддверии матча «РБ Лейпциг» - «Зенит» нападающий немецкого клуба поддержал своего партнёра по сборной Швеции - форварда («Краснодар»):

С ним отлично играть! У Маркуса сильный менталитет, он всегда сделает свои голы. Разумеется, если нападающий не забивает, его всегда критикуют. Но Берг справится с этим, поверьте. Он хорош, и, поверьте, забьет за свой клуб еще немало!

На этом дискуссия о российском футболе не закончилась - Форсберг поделился мнением о , который недавно возглавил московский «Спартак»:

Рискнул ли Тедеско, приняв «Спартак»? Интересный шаг, очень интересный… Он принял топ-клуб из замечательной страны и может набрать много-много опыта. Думаю, Тедеско может стать там сильнее. Мне нравится, когда люди выбирают новый путь и пробуют что-то новое. Человек должен учиться и развиваться.

Ранее наставник «Краснодара» похвалил Берга за игру.