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Форсберг вступился за форварда «Краснодара»

сегодня, 09:37
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

В преддверии матча «РБ Лейпциг» - «Зенит» нападающий немецкого клуба Эмиль Форсберг поддержал своего партнёра по сборной Швеции - форварда Маркуса Берга («Краснодар»):

С ним отлично играть! У Маркуса сильный менталитет, он всегда сделает свои голы. Разумеется, если нападающий не забивает, его всегда критикуют. Но Берг справится с этим, поверьте. Он хорош, и, поверьте, забьет за свой клуб еще немало!

На этом дискуссия о российском футболе не закончилась - Форсберг поделился мнением о Доменико Тедеско, который недавно возглавил московский «Спартак»:

Рискнул ли Тедеско, приняв «Спартак»? Интересный шаг, очень интересный… Он принял топ-клуб из замечательной страны и может набрать много-много опыта. Думаю, Тедеско может стать там сильнее. Мне нравится, когда люди выбирают новый путь и пробуют что-то новое. Человек должен учиться и развиваться.

Ранее наставник «Краснодара» похвалил Берга за игру.

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