Конте хочет видеть Видаля в «Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен усилить линию полузащиты своей команды хавбеком «Барселоны» Артуро Видалем.
Итальянский специалист считает, что Видаль необходим «нерадзурри» для успешного выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА. Стоит отметить, что «Интер» на данный момент занимает последнее место в своей группе, отставая от «Боруссии» Д и «Барселоны» на три очка. Приобретение Видаля может состояться в случае выхода «нераздурри» в плей-офф ЛЧ.
Ранее Видаль поделился мнением о совместной работе с Конте в «Ювентусе».