ГлавнаяНовости

Конте хочет видеть Видаля в «Интере»

сегодня, 11:38

Главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен усилить линию полузащиты своей команды хавбеком «Барселоны» Артуро Видалем.

Итальянский специалист считает, что Видаль необходим «нерадзурри» для успешного выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА. Стоит отметить, что «Интер» на данный момент занимает последнее место в своей группе, отставая от «Боруссии» Д и «Барселоны» на три очка. Приобретение Видаля может состояться в случае выхода «нераздурри» в плей-офф ЛЧ.

Ранее Видаль поделился мнением о совместной работе с Конте в «Ювентусе».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Барселона» интересуется тремя защитниками из Серии А
Сегодня, 17:13 Комментарии6
«Интер» хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М
Сегодня, 16:23 Комментарии1
Слухи«Реал» хочет продать Диаса
Сегодня, 15:03 Комментарии10
«Интер» готов продлить конракт с Кандревой
Сегодня, 14:49 Комментарии3
«Милан» рассматривает четыре кандидатуры на место правого защитника
Сегодня, 14:25 Комментарии5
«Челси» и «Ювентус» не могут сойтись в цене за Канте
Сегодня, 11:23 Комментарии13
Обсудить
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 842
сегодня в 12:36
Не думаю, что Видаль готов так же зашкварится, как и парик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100