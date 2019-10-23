Конте хочет видеть Видаля в «Интере»

сегодня, 11:38

Главный тренер «Интера» намерен усилить линию полузащиты своей команды хавбеком «Барселоны» .

Итальянский специалист считает, что Видаль необходим «нерадзурри» для успешного выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА . Стоит отметить, что «Интер» на данный момент занимает последнее место в своей группе, отставая от «Боруссии» Д и «Барселоны» на три очка. Приобретение Видаля может состояться в случае выхода «нераздурри» в плей-офф ЛЧ .

Ранее Видаль поделился мнением о совместной работе с Конте в «Ювентусе».