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Моуриньо может возглавить дортмундскую «Боруссию»

сегодня, 11:11

Немецкая пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить работу в дортмундской «Боруссии». Это случится в том случае, если нынешний наставник немцев Люсьен Фавр будет уволен в ближайшее время. 

Руководство «Боруссии» считает, что Фавр не соответствует амбициям клуба и не может бороться за титулы. Главным кандидатом на замену является именно Моуриньо, которого раньше сватали в «Реал»

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Все комментарии
MaxRnD
MaxRnD
   303 / 842
сегодня в 18:14
Ушатать он её может
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 842
сегодня в 16:58
Вздор. Дортмунд конечно теряет необязательные очки, но Жозе совсем уж из другой оперы.
УрсХох
УрсХох
   136 / 842
сегодня в 16:06
Нет,Боже,нет!!!
Одна из самых веселых бесшабашных команд станет унылым стояловом у своих ворот.
ARMENIAN
ARMENIAN
   211 / 842
сегодня в 15:52
Что за бред???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 842
сегодня в 14:43
Этого гения тренерской мысли к нам в ФНЛ бы.
Условный Факел в гранды выводить. А еще лучше в Хабаровск, на самолетах налетается ;)
plusnindimon
plusnindimon
   380 / 842
сегодня в 13:51
Соккер как бабушка у подъезда, кто что может, кто чего не может.
Agro1987
Agro1987
   760 / 842
сегодня в 13:32
Только вот зачем оно Боруссии? Они и без него вроде неплохо идут
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   301 / 842
сегодня в 13:22
Моуриньо сам о себе распускает слухи, типа очередь к нему.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   405 / 842
сегодня в 13:14
не представляю боруссию играющую в моура футбол
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 842
сегодня в 13:10
Моура куда тока не сватали)
nikoladolgov
nikoladolgov
   113 / 842
сегодня в 13:09
А Боруссия соответствует требованиям Маура ?
У нее есть свободные миллонов 500 евро, на которые посадит этот вышибала денег ?
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
   741 / 842
сегодня в 13:05
У Дортмунда нет столько денег!
ДАША Д
ДАША Д
   319 / 842
сегодня в 12:29
Это уже команда по его статусу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 842
сегодня в 12:25
Кому нужна эта португальская плакса?
drug01
drug01
   85 / 842
сегодня в 12:13
Это будет клево!!!
galem72
galem72
   229 / 842
сегодня в 11:48
Это если Ватцке головой ударится.
berda2003
berda2003
   312 / 842
сегодня в 11:41
кого он только не возглавлял?... Чапаев, твою португала мать...
azures
azures
   38 / 842
сегодня в 11:36
Вранье.
Объективное мнение
Объективное мнение
   97 / 842
сегодня в 11:34
Он в последние время плохо работает с молодыми игроками так что утка
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 11:31
Это уже серьёзно.
DVL
DVL
   518 / 842
сегодня в 11:31
Бред, Дортмунд не команда для автобуса. Моуру лучше в Эвертон, состав есть, и денег хватает.
BBK33
BBK33
   836 / 842
сегодня в 11:25
Я таких новостей про Моуриньо могу сотни написать:
(страна) пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить работу в (соответствующем вышеуказанной стране прессы клубе). 😊
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   184 / 842
сегодня в 11:24
Глоба умер?
dimagas2
dimagas2
   147 / 842
сегодня в 11:24
Боруссия что играет от обороны,на это стоит посмотреть))
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