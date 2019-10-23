Моуриньо может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Немецкая пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить работу в дортмундской «Боруссии». Это случится в том случае, если нынешний наставник немцев Люсьен Фавр будет уволен в ближайшее время.
Руководство «Боруссии» считает, что Фавр не соответствует амбициям клуба и не может бороться за титулы. Главным кандидатом на замену является именно Моуриньо, которого раньше сватали в «Реал».
Одна из самых веселых бесшабашных команд станет унылым стояловом у своих ворот.
Одна из самых веселых бесшабашных команд станет унылым стояловом у своих ворот.
Условный Факел в гранды выводить. А еще лучше в Хабаровск, на самолетах налетается ;)
Условный Факел в гранды выводить. А еще лучше в Хабаровск, на самолетах налетается ;)
У нее есть свободные миллонов 500 евро, на которые посадит этот вышибала денег ?
У нее есть свободные миллонов 500 евро, на которые посадит этот вышибала денег ?
(страна) пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить работу в (соответствующем вышеуказанной стране прессы клубе). 😊
(страна) пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить работу в (соответствующем вышеуказанной стране прессы клубе). 😊