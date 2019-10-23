Моуриньо может возглавить дортмундскую «Боруссию»

сегодня, 11:11

Немецкая пресса сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» может продолжить работу в дортмундской «Боруссии». Это случится в том случае, если нынешний наставник немцев будет уволен в ближайшее время.

Руководство «Боруссии» считает, что Фавр не соответствует амбициям клуба и не может бороться за титулы. Главным кандидатом на замену является именно Моуриньо, которого раньше сватали в «Реал».