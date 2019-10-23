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«Реал» отказал «Арсеналу» в выкупе Себальоса

сегодня, 10:24

«Арсенал» сделал запрос мадридскому «Реалу» о возможности выкупа прав на полузащитника Даниэля Себальоса.

«Канониры» сделали предложение в размере за 25 млн фунтов (29 млн евро), однако «королевский клуб» ответил отказом. Сообщается, что «Реал» может отпустить хавбека, если поступит улучшенное предложение от «Арсенала».

Ранее Себальос признался, что хочет остаться в лондонском клубе.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   325 / 837
сегодня в 11:45
Не не , какие 25 лямов? Нельзя отпускать , он в Арсенале ещё топом может стать
ДСА
ДСА
   301 / 837
сегодня в 11:25
С третьего предложения согласятся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 837
сегодня в 10:54
Пепе, кстати, кроме промаха в полупустые ворота, в остальном был неплох в понедельник. От него угроза исходила. Whoscored ему "man of the match" присудили даже
Да он вообще неплохо с некоторой точки зрения играет, отрабатывает в обороне, с другой стороны, хочется, чтобы он в атаке опасность создавал.

У меня тут вопрос к тренеру, скорее, опять же)
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   184 / 837
сегодня в 10:52
К сожалению, это тупо показатель, что клуб будет прогибаться под Эмери еще долго, Себа от начала до конца креатура и любимчик тренеришки. Даже несмотря на то, что Себа ни о чем, они пытаются его выкупить. Куда клуб с таким руководством катится, я не понимаю. Вроде летом неплохие покупки были, да Пепе с двух метров попасть по воротам не может, Тирни и шанса Эмери не дает... Все плохо, короче) Хотя кого это удивляет.
Пепе, кстати, кроме промаха в полупустые ворота, в остальном был неплох в понедельник. От него угроза исходила.
Whoscored ему "man of the match" присудили даже
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 837
сегодня в 10:44
На***, зачем? Не впечатляет он. Собрали какой-то клуб инстаграм-друзей, игры нет, каждый за себя и кто лучше уложится. Одни Роналду в плане ухода за собой, по игре совсем не уровень Кристины
К сожалению, это тупо показатель, что клуб будет прогибаться под Эмери еще долго, Себа от начала до конца креатура и любимчик тренеришки.

Даже несмотря на то, что Себа ни о чем, они пытаются его выкупить.

Куда клуб с таким руководством катится, я не понимаю. Вроде летом неплохие покупки были, да Пепе с двух метров попасть по воротам не может, Тирни и шанса Эмери не дает...

Все плохо, короче) Хотя кого это удивляет.
aNOOBis
aNOOBis
   184 / 837
сегодня в 10:30
На***, зачем? Не впечатляет он. Собрали какой-то клуб инстаграм-друзей, игры нет, каждый за себя и кто лучше уложится. Одни Роналду в плане ухода за собой, по игре совсем не уровень Кристины
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