«Реал» отказал «Арсеналу» в выкупе Себальоса

«Арсенал» сделал запрос мадридскому «Реалу» о возможности выкупа прав на полузащитника Даниэля Себальоса.
«Канониры» сделали предложение в размере за 25 млн фунтов (29 млн евро), однако «королевский клуб» ответил отказом. Сообщается, что «Реал» может отпустить хавбека, если поступит улучшенное предложение от «Арсенала».
Ранее Себальос признался, что хочет остаться в лондонском клубе.
У меня тут вопрос к тренеру, скорее, опять же)
У меня тут вопрос к тренеру, скорее, опять же)
Whoscored ему "man of the match" присудили даже
Whoscored ему "man of the match" присудили даже
Даже несмотря на то, что Себа ни о чем, они пытаются его выкупить.
Куда клуб с таким руководством катится, я не понимаю. Вроде летом неплохие покупки были, да Пепе с двух метров попасть по воротам не может, Тирни и шанса Эмери не дает...
Все плохо, короче) Хотя кого это удивляет.
Даже несмотря на то, что Себа ни о чем, они пытаются его выкупить.
Куда клуб с таким руководством катится, я не понимаю. Вроде летом неплохие покупки были, да Пепе с двух метров попасть по воротам не может, Тирни и шанса Эмери не дает...
Все плохо, короче) Хотя кого это удивляет.