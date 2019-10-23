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Ганчаренко объяснил, почему Лукас Сантос редко играет

сегодня, 16:12

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о редких появлениях на поле полузащитника Лукаса Сантоса.

В чём должен прибавить Лукас Сантос, чтобы регулярно выходить в стартовом составе? Тут нужно понимать, что есть Сигурдссон, который не даёт повода для замен. Лукас выглядит лучше с каждым днём, он нравится болельщикам. Очень много параметров нужно учитывать, особенно при стандартах. Если они будут вдвоём на поле, то нам уже нужно поломать голову.

Нынешние матчи Лиги Европы уже определяют судьбу группы, но учитывая наше положение, для нас они будут суперопределяющими, не забывайте про нашу разницу. У нас хорошее настроение, ближайший матч был для того, чтобы влиться и наладить связи. Мы его провели успешно.

Ранее Ганчаренко заявил, что ЦСКА в матчах Лиги Европы не экономит силы для успешного выступления в чемпионате России.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   49 / 842
сегодня в 18:05
Отговорка, Лукас техничен,с хорошим ударом, быстр в принятии решения чем Сигурд. Пора чаще выпускать парня
mihaluch
mihaluch
   39 / 842
сегодня в 17:48
Уже ничья с Уфой для ЦСКА успех.
Объективное мнение
Объективное мнение
   97 / 842
сегодня в 17:44
Насимуру продайте и время давайте сантосу
Великолепный
Великолепный
   743 / 842
сегодня в 17:41
На замену Лукас в конце матча сможет помочь команде.
КЭТиК
КЭТиК
   125 / 842
сегодня в 17:40
Зря купили.
bratskij
bratskij
сегодня в 17:06
Эх Витя Витя, не хочешь любимчиков своих убирать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 842
сегодня в 17:04
Сантос на порядок техничнее Сига, это видно невооруженным глазом. У исландца с дриблингом явные проблемы и кроме хорошего удара ничего пока нет.
Да и японец лучше бы сыграл , чем Сиг или тот же Чалов.
Защитников тосует каждую игру , а в нападении рогом уперся в еле живых Сига и Чалова.
pam06
pam06
   13 / 842
сегодня в 16:47
Что несешь - Витя? После таких заявлений начинаешь задумываться о психическом состоянии... "Предыдущий матч успешный" - это с Уфой успешно сыграли???? Витя, Витя - мы его теряем... А может так и к лучшему!
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:45
Надо дать играть парню, мне лично кажется, что он лучше Сигурдсона.
Юрниекс
Юрниекс
   138 / 842
сегодня в 16:32
А чего брали то? Может лучше бы хорошего напа купить, хоть Комличенко? Или хорошего защитника,вместо барахла,которое даже Уфа рвет..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   106 / 842
сегодня в 16:14
А Сигурдссон в последнее время не так уж и хорош чтоб не попробовать Лукаса
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