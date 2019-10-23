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Ганчаренко: «ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ»

сегодня, 16:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что московский клуб в матчах футбольной Лиги Европы не экономит силы для успешного выступления в чемпионате России.

ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с венгерским «Ференцварошем»

Это не так, мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мало сил отдали, выкладывались.

Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели - матч с «Лудогорцем» в квалификации Лиги чемпионов, плюс с «Эспаньолом», игры внутреннего первенства. Есть три украинца, мы знаем, как они могут играть. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды играют, мало используют длинные передачи. «Ференцварош», наверное, самая популярная команда Венгрии, они играют от себя, в контроль, чем-то они, «Лудогорец» и «Эспаньол» похожи.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   106 / 842
сегодня в 18:19
А что у него много вариантов по составу? Он и так ставит сильнейших.
Баба Яга против
Баба Яга против
   476 / 842
сегодня в 18:15
Зачем экономить силы на Европе,для РФПЛ,а во внутреннем чемпионате рвать жилы чтобы заработать Европу,так как на ЛЧ состава и тренерской мысли точно не хватит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Serg_Diamond
   15 / 842
сегодня в 17:59
Тренер не играет на поле
Состав и план на игру он выбирает.
oFANATo
oFANATo
   104 / 842
сегодня в 17:48
Про экономию сил это глупость говорят.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   106 / 842
сегодня в 17:33
Трепло!!! Хоть бы раз признался , что где то накосячил?!? Так нет, на все готов ответ : типа я не виноват, игроки виноваты.
Тренер не играет на поле
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 842
сегодня в 17:22
Во-первых ни там ни там им ничего не светит, во-вторых экономить нечего
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 842
сегодня в 17:08
Трепло!!! Хоть бы раз признался , что где то накосячил?!? Так нет, на все готов ответ : типа я не виноват, игроки виноваты.
pam06
pam06
   13 / 842
сегодня в 16:34
Силы не экономим, просто подготовка хромает. Вот уже и на венгров отмазка готова - Эспаньол видите ли епт@@@@. Тем не менее удачи армейцам, может хоть завтра игроки сыграют лучше чем Витя настроит.
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:05
У молодых сил должно хватать на все турниры.
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