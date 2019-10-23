Ганчаренко: «ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ»

Главный тренер ЦСКА заявил, что московский клуб в матчах футбольной Лиги Европы не экономит силы для успешного выступления в чемпионате России.

ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с венгерским «Ференцварошем».

Это не так, мы не экономим силы. Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что мы с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мало сил отдали, выкладывались.

Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели - матч с «Лудогорцем» в квалификации Лиги чемпионов, плюс с «Эспаньолом», игры внутреннего первенства. Есть три украинца, мы знаем, как они могут играть. Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды играют, мало используют длинные передачи. «Ференцварош», наверное, самая популярная команда Венгрии, они играют от себя, в контроль, чем-то они, «Лудогорец» и «Эспаньол» похожи.