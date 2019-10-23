Смородская: «Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что московский клуб в матче группового турнира Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» может рассчитывать на ничью.

По факту команда очков не набрала, но сделать это можно по-разному. Можно выглядеть достойно и играть хорошо, а можно, не называю команду, проигрывать со счетом 0:5 очень слабому сопернику - это очень большая разница. А здесь соперник был очень сильный, но до 77-й минуты, вообще-то, «Локомотив» вел в счете. Это была достойная игра.

Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью. По игре, я считаю, это был бы более справедливый результат. В Москве, конечно же, можно рассчитывать на ничью. Игра будет на своем поле, к тому же соперника уже знаешь.