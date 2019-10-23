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Смородская: «Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью»

сегодня, 14:08
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что московский клуб в матче группового турнира Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» может рассчитывать на ничью.

По факту команда очков не набрала, но сделать это можно по-разному. Можно выглядеть достойно и играть хорошо, а можно, не называю команду, проигрывать со счетом 0:5 очень слабому сопернику - это очень большая разница. А здесь соперник был очень сильный, но до 77-й минуты, вообще-то, «Локомотив» вел в счете. Это была достойная игра.

Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью. По игре, я считаю, это был бы более справедливый результат. В Москве, конечно же, можно рассчитывать на ничью. Игра будет на своем поле, к тому же соперника уже знаешь.

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Все комментарии
112910415
112910415
   29 / 842
сегодня в 18:20
старая любовь-то не ржавеет !
marse
marse
   535 / 842
сегодня в 17:36
Вроде президентом футбольного клуба была. Такой прогноз точно никто не давал. В Москве ее тоже не будет, так что грузите мадам Смородская
djaich
djaich ответил Valeriy Lutsak
   557 / 842
сегодня в 16:49
Да нет мой юный друг Doping! Я как раз смотрел матч также как и все матчи Юве! ВСЕ!! А что стата не соответствует тому что мы все видели и что было на поле? 90 минут Локомотив играл практически в 10 защитников! Разве не так? Конечно же сложно было забить больше! Конечно же многие не ожидали такой тактики от Локо. Это был даже не автобус, а бронепоезд !!! Конечно же для уровня РПЛ это вполне приличная команда бесспорно.но не более того
Здесь немного не соглашусь. Бессмысленно спорить кто лучше по игре в противостоянии с нынешним ТОП 8 (Ливерпуль, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Барселона, Атлетико, Бавария, Реал) мирового футбола, располагающими составами на миллиард у каждого. Выиграть у них, исключая теперешний вялый Реал, в важных матчах можно, в большинстве случаев, лишь за счет везения, игрового спада или критических ошибок, что бывает очень редко. Но нынешний Локомотив вполне себе команда уровня плей-офф ЛЧ. Так что принижать наш клуб не надо, игра Локомотива не только для РПЛ сгодится.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Wolf77785
   247 / 842
сегодня в 16:45
Согласен!! Но давление оказывали очень сильное в близки и в штрафной! Конечно же тяжело пробить оборону в 10 защитников! Я именно это имел ввиду
djaich
djaich ответил Евгений Макрушин
   557 / 842
сегодня в 16:35
Вы матч то смотрели???О каком множестве голевых моментов Вы говорите???Я посмотрел матч и кроме двух ударов Игуаина,из которых,удар головой был по сути рикошетом.Да,конечно,у Юве было преимущество по владению мячем,но в современном футболе это вообще ничего не значит,и Юве как раз та команда,что знает это чуть-ли не лучше всех,из топо-в уж точно.Да и голы Дибалы не были никакими 100% моментами.
Первый гол Дибалы не состоялся бы, если бы его защитники встретили выше, за пределами штрафной. Но сил хватало уже только, чтобы на автомате забежать и разобрать позиции исключительно в штрафной и, соответственно, среагировали на форварда Ювентуса слишком поздно. А так позволили получить Паоло и время, и свободное пространство, и удобную позицию для удара. В целом, Локомотив отыграл потрясающе да и вообще радует по ходу всего данного сезона, давно такого класса игры у наших команд не было.
Tostao
Tostao ответил Lazurny
   212 / 842
сегодня в 16:32
Смородская это кто?
feris1
feris1
   672 / 842
сегодня в 16:18
Смородской потрындеть любимая тема....
Wolf77785
Wolf77785 ответил Valeriy Lutsak
   101 / 842
сегодня в 16:12
О каком справедливом результате ты говоришь? 73% владение мячом Юве! Множество голевых моментов. Да , с реализацией пока проблемы есть У Юве! Но игра то была практически в одни ворота! Что создал Локо за 90 минут? Да, забили один год! Но это больше не заслуга Локо , а прокол защиты! И все ! И больше ничего! О какой вообще справедливости идёт речь? Если бы игра была равной тогда другое дело. А так ... Оборонялись всей командой весь матч и рассчитывали на победу или ничью?
согласен, но то что у юве были моменты, так же спорно, не одного железного не было до гола, лишь куча подходов и полумоментов
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:06
Ох и душа же болит у тётушки Оли.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Евгений Макрушин
   247 / 842
сегодня в 15:55
Дружище! Видимо мы смотрели с вами разные матчи! Извините. Спорить не буду. Вам виднее .
mihaluch
mihaluch
   39 / 842
сегодня в 15:47
Когда Смородская выступает, Рейнгольд и Ловчев отдыхают.
mangoх12
mangoх12
   7 / 842
сегодня в 15:39
Она права
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Союзник противников
   278 / 842
сегодня в 15:14
С чего это вдруг?
BenderBender
BenderBender
   198 / 842
сегодня в 15:13
Ну, тебе простительно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Valeriy Lutsak
   278 / 842
сегодня в 15:13
Вы матч то смотрели???О каком множестве голевых моментов Вы говорите???Я посмотрел матч и кроме двух ударов Игуаина,из которых,удар головой был по сути рикошетом.Да,конечно,у Юве было преимущество по владению мячем,но в современном футболе это вообще ничего не значит,и Юве как раз та команда,что знает это чуть-ли не лучше всех,из топо-в уж точно.Да и голы Дибалы не были никакими 100% моментами.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Doping87
   247 / 842
сегодня в 15:10
Да нет мой юный друг Doping! Я как раз смотрел матч также как и все матчи Юве! ВСЕ!! А что стата не соответствует тому что мы все видели и что было на поле? 90 минут Локомотив играл практически в 10 защитников! Разве не так? Конечно же сложно было забить больше! Конечно же многие не ожидали такой тактики от Локо. Это был даже не автобус, а бронепоезд !!! Конечно же для уровня РПЛ это вполне приличная команда бесспорно.но не более того
Lazurny
Lazurny
   36 / 842
сегодня в 15:02
Смородская это кто?
Физручини
Физручини
   114 / 842
сегодня в 14:58
А я рассчитывал, что ты свой рот больше открывать не будешь
Bom Bom
Bom Bom
   302 / 842
сегодня в 14:52
Оставайся ты в качестве президента, футболисты Локо еще долго б слушали гимн ЛЧ только в плеере)
Doping87
Doping87 ответил Valeriy Lutsak
   290 / 842
сегодня в 14:49
Сразу видно, стату посмотрел и думает весь матч видел...
Василий 50
Василий 50
   415 / 842
сегодня в 14:43
Хватит напоминать о себе.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   247 / 842
сегодня в 14:38
О каком справедливом результате ты говоришь? 73% владение мячом Юве! Множество голевых моментов. Да , с реализацией пока проблемы есть У Юве! Но игра то была практически в одни ворота! Что создал Локо за 90 минут? Да, забили один год! Но это больше не заслуга Локо , а прокол защиты! И все ! И больше ничего! О какой вообще справедливости идёт речь? Если бы игра была равной тогда другое дело. А так ... Оборонялись всей командой весь матч и рассчитывали на победу или ничью?
drug01
drug01
   85 / 842
сегодня в 14:25
Она ещё переживает за Локо????
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 842
сегодня в 14:20
Мадам,в Москве будет сложнее.
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