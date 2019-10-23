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Ганчаренко: «Матчи с „Ференцварошем“ определят судьбу ЦСКА в ЛЕ»

сегодня, 16:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что спаренные матчи с венгерским «Ференцварошем» определят судьбу российского клуба в групповом этапе Лиги Европы.

ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с «Ференцварошем».

Спаренные матчи в моем понимании определяют судьбу группы. С учетом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении. После матчей сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 842
сегодня в 18:12
Сложно!
Hypnoz
Hypnoz
   461 / 842
сегодня в 18:10
Лудогорец недосягаем, Ференцварош сильнее !
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   243 / 842
сегодня в 18:07
Матчи с Ференцварошем могут определить судьбу самого Ганчаренко!
МКС
МКС
   61 / 842
сегодня в 18:04
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил andrefino13
       15 / 842
    сегодня в 18:04
    Не от хорошей жизни, а Чалов оказался Чаловым, говорил, что для меня прошлый сезон стал откровением, я даже решил, что ошибся с ним, но к сожалению нет, сажать на лавку надо, только альтернативы ему нет. А так ЦСКА нужен Дзагоев, но видимо вряд ли вернётся, Щенников и Набабкин на авторитетов не тянут, ну или Игнашнвича уговорить хотя бы полсезона погонять молодёжь.
    Есть япошка, есть молодой чернявенький. Ну дай шанс , ведь для чего то их покупали??? Хуже уж точно не будет!!! И сидя на лавке мастерством не обрастешь!!!
    Jake Sully
    Jake Sully ответил spartach n1
       51 / 842
    сегодня в 17:55
    Давай ещё пятёрочку !
    спартач, соскучился по пятерочкам?)) потерпи до 1 декабря, готовь авоську, оформим тебе традиционную питерскую пятерочку))
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       223 / 842
    сегодня в 17:47
    Думаю, у ЦСКА в приоритете игры РПЛ, а на остальные игры они так, погулять выходят.
    oFANATo
    oFANATo ответил Питер рулит
       104 / 842
    сегодня в 17:47
    Учи матчасть - сезон 2017/18 ЦСКА занял 3 место в группе ЛЧ вышел в весну и дошел до 1/4 финала ЛЕ, когда вы уже вылетели в 1/8.
    oFANATo
    oFANATo
       104 / 842
    сегодня в 17:45
    Ждём от ЦСКА завтра победы!
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       97 / 842
    сегодня в 17:42
    Надеюсь будет победа
    andrefino13
    andrefino13
       269 / 842
    сегодня в 17:38
    Цска мало того что нужно побеждать Ференцвареш оба раза, им вообще больше даже в ничью играть нельзя во всех оставшихся матчах.
    Великолепный
    Великолепный
       743 / 842
    сегодня в 17:37
    Все верно.
    Два матча с венграми определяющие
    Надо дважды побеждать
    а там уже посмотрим дальнейший расклад.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       123 / 842
    сегодня в 17:35
    А мне видится что ЦСКА и эти игры сбросит с хилых плеч.
    andrefino13
    andrefino13 ответил Leha-ha50
       269 / 842
    сегодня в 17:35
    Не от хорошей жизни, а Чалов оказался Чаловым, говорил, что для меня прошлый сезон стал откровением, я даже решил, что ошибся с ним, но к сожалению нет, сажать на лавку надо, только альтернативы ему нет. А так ЦСКА нужен Дзагоев, но видимо вряд ли вернётся, Щенников и Набабкин на авторитетов не тянут, ну или Игнашнвича уговорить хотя бы полсезона погонять молодёжь.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       111 / 842
    сегодня в 17:32
    Я ДУМАЮ ЦСК ВСЕ СДЕЛАЕТ ДЛЯ ПОБЕДЫ
    Питер рулит
    Питер рулит ответил mihaluch
       690 / 842
    сегодня в 17:31
    Если дорога честь клуба, то конечно выиграют оба матча.
    прикололся....
    вечно последние в группе..
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       65 / 842
    сегодня в 17:30
    Если уж и с этими проблемы будут,то это будет вообще ужас!!!(((((
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       239 / 842
    сегодня в 17:27
    Уж если венгров не обыгрывать,тогда я не знаю...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 842
    сегодня в 17:24
    ЦСКА выиграет оба матча...
    Но Лёха-50 прав...Чалов- так себе нап....
    Lazurny
    Lazurny
       36 / 842
    сегодня в 17:22
    Не хватало еще проиграть.
    particular
    particular
       6 / 842
    сегодня в 17:07
    Девиз из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона "...бороться и искать, найти и не сдаваться..." Гончаренко заменил лозунгом "...втянуться и вернуть..."
    А игры, как не было - так и нет... Победа нужна... Даже, пусть, без игры..:)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       185 / 842
    сегодня в 17:05
    Конь 🐴 Российский клуб??? Российский. Значит болеем за него и надо побеждать. Удачи.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       17 / 842
    сегодня в 16:59
    Отлупить венгров и все дела. Удачи коням.
    berda2003
    berda2003
       312 / 842
    сегодня в 16:57
    а может быть пора решать судьбу пастушка из бяларуси, пора переводить из конюшни на овчарню...
    pam06
    pam06 ответил VAN ARM
       13 / 842
    сегодня в 16:56
    а что там с такой игрой и составом делать?????))))) пусть дома тренируются)))) нет ни одной уверенной линии кроме вратарской!!!!!!
    С игрой - да, а вот с составом - это очень спорный вопрос. Этот состав способен делать куда больше.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 842
    сегодня в 16:56
    Витя ротирует защиту , ротирует, но никак не выротирует!!! Запарил своими экспериментами.
    Чалова давно пора на лавку сажать , ведь с ним в нападении полная безнадега.
    773sergeytank
    773sergeytank ответил Юрниекс
       60 / 842
    сегодня в 16:55
    Так вроде Загреб уже давно обновил этот результат с разницей мячей в -19
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 842
    сегодня в 16:55
    Теперь не все от клнюшни зависит.
    Здесь третье место не спасает, как в ЛЧ...
    Footbolista
    Footbolista
       12 / 842
    сегодня в 16:52
    43цска...0:5...
    VAN ARM
    VAN ARM
       308 / 842
    сегодня в 16:49
    а что там с такой игрой и составом делать?????))))) пусть дома тренируются)))) нет ни одной уверенной линии кроме вратарской!!!!!!
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