Ганчаренко: «Матчи с „Ференцварошем“ определят судьбу ЦСКА в ЛЕ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что спаренные матчи с венгерским «Ференцварошем» определят судьбу российского клуба в групповом этапе Лиги Европы.
ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с «Ференцварошем».
Спаренные матчи в моем понимании определяют судьбу группы. С учетом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении. После матчей сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи.
И ломаного цента
И ломаного цента
Два матча с венграми определяющие
Надо дважды побеждать
а там уже посмотрим дальнейший расклад.
Два матча с венграми определяющие
Надо дважды побеждать
а там уже посмотрим дальнейший расклад.
вечно последние в группе..
вечно последние в группе..
Но Лёха-50 прав...Чалов- так себе нап....
Но Лёха-50 прав...Чалов- так себе нап....
А игры, как не было - так и нет... Победа нужна... Даже, пусть, без игры..:)
А игры, как не было - так и нет... Победа нужна... Даже, пусть, без игры..:)
Чалова давно пора на лавку сажать , ведь с ним в нападении полная безнадега.
Чалова давно пора на лавку сажать , ведь с ним в нападении полная безнадега.
Здесь третье место не спасает, как в ЛЧ...
Здесь третье место не спасает, как в ЛЧ...