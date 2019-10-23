Ганчаренко: «Матчи с „Ференцварошем“ определят судьбу ЦСКА в ЛЕ»

Главный тренер ЦСКА считает, что спаренные матчи с венгерским «Ференцварошем» определят судьбу российского клуба в групповом этапе Лиги Европы.

ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с «Ференцварошем».

Спаренные матчи в моем понимании определяют судьбу группы. С учетом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении. После матчей сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи.