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К. Комбаров: «С „Ахматом“ всегда сложно играть на выезде»

сегодня, 14:26
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал26.10.2019 в 16:30 Не начался

Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о настрое команды перед матчем 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

С «Ахматом» всегда сложно играть на выезде. Но мы на это не обращаем внимания. Турнирное положение обязывает нас выкладываться по максимуму, набирать очки и двигаться вверх по таблице. Нужно сделать правильные выводы, не допускать больше глупых ошибок, из-за которых мы в последнее время пропускали голы, подтянуть реализацию, и тогда все будет хорошо. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков и реабилитироваться перед ними за прошлые неудачи.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:01
Там братан твой губошлёп по полю пешком ходит.
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 842
сегодня в 15:18
Удачи Арсеналу.
azures
azures
   38 / 842
сегодня в 15:07
Кто ему платит, тому не тяжело.
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 842
сегодня в 14:50
Сразу очкуют
ДСА
ДСА
   311 / 842
сегодня в 14:39
Дело пахнет ничьей.
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