К. Комбаров: «С „Ахматом“ всегда сложно играть на выезде»

Капитан «Арсенала» рассказал о настрое команды перед матчем 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

С «Ахматом» всегда сложно играть на выезде. Но мы на это не обращаем внимания. Турнирное положение обязывает нас выкладываться по максимуму, набирать очки и двигаться вверх по таблице. Нужно сделать правильные выводы, не допускать больше глупых ошибок, из-за которых мы в последнее время пропускали голы, подтянуть реализацию, и тогда все будет хорошо. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков и реабилитироваться перед ними за прошлые неудачи.