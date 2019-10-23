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Иванович высказался о поражении «Зенита» в игре с «Лейпцигом»

вчера, 23:22
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение команды от «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа ЛЧ.

Получилась серьезная и тяжелая игра. Мы хорошо начали и забили гол, контролировали игру, но постоянно были обострения со стороны «Лейпцига». В первые 15 минут второго тайма поменяли игру, можно было избежать этих голов, просто нам нужно было больше концентрации, будем работать над этим. Обидно так проиграть, но надо смотреть дальше.

Отметим, что ранее о поражении в матче с «Лейпцигом» высказался наставник «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
Роналдиньo
Роналдиньo ответил Doping87
   86 / 859
сегодня в 03:08
Если бы Осорио или Мак(2 момента) сравняли бы в конце было бы не так обидно.
Какой Осорио, какой Мак - у Зенита даже намёка на опасность не было, в отличи от двух выходов один на один. И это не считая ещё кучи моментов, как сейв с перекладиной на первой же минуте матча. По моментам Зенит вчистую пролетел, а неуклюжие потуги в самой концовке близко не стояли по степени опасности с моментами Лейпцига.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   194 / 859
сегодня в 01:13
Позорище .Проиграть середнячку
Морозовский
Морозовский
   12 / 859
сегодня в 00:46
Обидно ему - радуйся этому счёту, пешеход!
mihaluch
mihaluch
   38 / 859
сегодня в 00:30
Всё-таки "Зенит" было интересней смотреть чем Локо.
Физручини
Физручини
   115 / 859
вчера в 23:51
Нужно было во втором тайме опустить мяч на землю и играть через центр. До последнего закидывали мяч на Дзюбу, хотя это не работало. Проигрывали верх раз за разом и просто отдавали мяч сопернику, который показал явно не лучший свой футбол. Такой Лейпциг можно было обыгрывать, как минимум играть на ничью. Удивительно, что тренерский штаб не внес коррективы после первого пропущенного гола.
grazie100
grazie100
   457 / 859
вчера в 23:45
Безобразно. Не играли , а ходили и отбивали мяч всё время в ноги соперника. Игроки Зенита посмотрите этот матч всей командой. Вы просто обалдеете от своей , ,,игры", ходьбы по полю.
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   297 / 859
вчера в 23:37
Если бы Осорио или Мак(2 момента) сравняли бы в конце было бы не так обидно.
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 859
вчера в 23:25
Если бы немцы при двух выхода один на один забили бы ещё 2 то тогда было бы не обидно? А так обидно. Кому?
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