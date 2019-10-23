Иванович высказался о поражении «Зенита» в игре с «Лейпцигом»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение команды от «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа ЛЧ.
Получилась серьезная и тяжелая игра. Мы хорошо начали и забили гол, контролировали игру, но постоянно были обострения со стороны «Лейпцига». В первые 15 минут второго тайма поменяли игру, можно было избежать этих голов, просто нам нужно было больше концентрации, будем работать над этим. Обидно так проиграть, но надо смотреть дальше.
Отметим, что ранее о поражении в матче с «Лейпцигом» высказался наставник «Зенита» Сергей Семак.