Иванович высказался о поражении «Зенита» в игре с «Лейпцигом»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение команды от «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа ЛЧ .

Получилась серьезная и тяжелая игра. Мы хорошо начали и забили гол, контролировали игру, но постоянно были обострения со стороны «Лейпцига». В первые 15 минут второго тайма поменяли игру, можно было избежать этих голов, просто нам нужно было больше концентрации, будем работать над этим. Обидно так проиграть, но надо смотреть дальше.