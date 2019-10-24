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Колосков - о российских клубах в еврокубках: «Печально видеть такое»

сегодня, 13:10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Как бы я ни рвал на себе волосы, но уровень футбола сегодня такой, проигрываем часто… Конечно, все бы мы хотели, чтобы Россия сохранила шестую строчку, чтобы всегда в Лиге чемпионов выступало три клуба от нашей страны. Но наши мечты не поддержали футболисты. Надо воспринять это как должное и в следующем сезоне постараться поправить ситуацию.

Горевать не стоит, но что есть, то есть. Пора засучить рукава и работать. Нельзя проигрывать со счетами 0:5 («Краснодар» уступил «Базелю») и 1:5 (ЦСКА проиграл «Лудогорцу»), тем более в Лиге Европы. Печально видеть такое. Надо снять розовые очки и признать, что наши команды выглядят пока бледно.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 865
сегодня в 15:34
Зато зарплаты выше, чем у соперников.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил azures
   42 / 865
сегодня в 15:21
Колосков уже почти 20 лет не руководит РФС. Там другие вожди: Симонян, Фурсенко, Мутко, Толстых, Дюков и пр. Хотя в принципе все одинаковы.
Project Pandora
Project Pandora
   159 / 865
сегодня в 14:01
А ты пивка выпей
Footbolista
Footbolista
   9 / 865
сегодня в 13:59
Печально видеть печальных 43коней...
igGA
igGA
   268 / 865
сегодня в 13:54
Спасибо, что открыли нам глаза на многое! Мы-то думали, что выглядим отлично.
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 13:36
Надо всё руководство РФС поменять, а потом уже к нему задавать вопросы.
azures
azures
   40 / 865
сегодня в 13:26
Пожинаем плоды многолетнего правления футболом коррупционером Колосковым.
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