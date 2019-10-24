Колосков - о российских клубах в еврокубках: «Печально видеть такое»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Как бы я ни рвал на себе волосы, но уровень футбола сегодня такой, проигрываем часто… Конечно, все бы мы хотели, чтобы Россия сохранила шестую строчку, чтобы всегда в Лиге чемпионов выступало три клуба от нашей страны. Но наши мечты не поддержали футболисты. Надо воспринять это как должное и в следующем сезоне постараться поправить ситуацию.
Горевать не стоит, но что есть, то есть. Пора засучить рукава и работать. Нельзя проигрывать со счетами 0:5 («Краснодар» уступил «Базелю») и 1:5 (ЦСКА проиграл «Лудогорцу»), тем более в Лиге Европы. Печально видеть такое. Надо снять розовые очки и признать, что наши команды выглядят пока бледно.