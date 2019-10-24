ГлавнаяНовости

Сафин: «Кононов, при всем уважении, — не уровень „Спартака“»

сегодня, 11:49

Бывший российский теннисист Марат Сафин прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака». 

Кононов, при всем уважении, — не уровень «Спартака». Может, я что-то не понимаю. Но я вижу, что у него нет авторитета, и он не может найти диалога с игроками. Получается разлад в команде, никто друг с другом не общается, не понимают, куда пас дать. Будто им сказали: «Ребята, вот мячик, поиграйте в него 90 минут». Может, Кононов — хороший парень, хороший тренер. Но, к сожалению, в «Спартаке» он ничего не показал. Но возвращаемся к руководству клуба — на одном тренере не выедешь, нужна общая работа. А у нас на протяжении 15 лет, как мне кажется, проблемы с менеджментом — непонятно, кого мы покупаем, кого продаем, каких тренеров берем. Очень странно все это происходит.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом»
Сегодня, 16:15 Комментарии0
Президент «Урала»: «Пиво всегда было футбольным напитком»
Сегодня, 16:09 Комментарии3
Газизов: «Положительно отношусь к пиву на стадионах»
Сегодня, 15:46 Комментарии2
Бийол: «Шансы у нас есть не математические, а реальные»
Сегодня, 15:40 Комментарии7
Бышовец: «Ракицкому удалось забить прекрасный мяч»
Сегодня, 14:18 Комментарии4
Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»
Сегодня, 14:01 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bosun
bosun
   371 / 865
сегодня в 15:49
А что же это за уровень такой у спартака? 10-ое место в таблице - это и есть их уровень.
Никита Бычков
Никита Бычков
   460 / 865
сегодня в 15:44
Уровень мяса камаз, уровень олежи гораздо выше вот у них и не сраслось
Eddja
Eddja
   100 / 865
сегодня в 15:19
Кононов гораздо выше уровнем, уровень спартака карера с 7-0.
BBK33
BBK33
   610 / 865
сегодня в 12:03
Вчера проходил мимо бабы Дуси уборщицы, - А Кононов-то не уровень Спартака, - услышал вслед.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100