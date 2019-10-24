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Сафин: «Нужно спросить руководство „Спартака“, почему отпустили Дзюбу»

сегодня, 12:01

Бывший теннисист Марат Сафин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Спартак». 

Возвращение Дзюбы? А что тут такого? Дзюба очень сильно прибавил. Нормальный парень, с ногами на земле, без звездной болезни. Он работает и совершенствуется, насколько может. Большинство людей не знают, по каким причинам он покинул «Спартак», и не узнают. Почему бы не спросить у спартаковского руководства — почему отпустили Дзюбу? Сам он профессионал, имеет право играть там, где хочет. В «Зените» ему предложили лучшие условия — когда Артем закончит карьеру футболиста, ему надо на что-то жить. И наверняка он хочет бороться за победы в еврокубках, а за что со «Спартаком» в данный момент можно бороться?

Ранее Сафин прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака». 

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Все комментарии
Тыдышко
Тыдышко
   518 / 865
сегодня в 15:51
Потому что Дзюба не вылизывал ромб.
Nekit92
Nekit92
   166 / 865
сегодня в 13:58
Вот вот за что можно бороться со спартаком в данный момент? Разве что за кубок тины))
blitz
blitz
   244 / 865
сегодня в 13:58
Федун локти кусает что профукал игрочишку.
Zenit_84
Zenit_84
   131 / 865
сегодня в 13:58
Он и Зенит покидал, когда не играл. Сейчас играет!
Garrincha58
Garrincha58
   346 / 865
сегодня в 13:27
заберите этого ефрейтора обратно
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 865
сегодня в 13:22
Вот ведь как у нас на соккере, бомжи опозорили страну вчера, и теперь новостями про Спартак хотят охладить желающих зрелищ))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   252 / 865
сегодня в 13:07
Лучший поступок Федуна это продажа этого деревянного балабола.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 865
сегодня в 13:01
Много ещё приветов передаст Федуну. Ближайшие в Питере 1 декабря :)))
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 12:14
Дзюба состоялся только в Зените, в спартаке он был уровня Комбарова.
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