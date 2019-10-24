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Сафин считает, что не стоило давать ЗМС игрокам сборной России после ЧМ

сегодня, 12:03

Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу после ЧМ-2018.

Не в обиду футболистам будь сказано — я к ним отношусь очень хорошо, — чтобы получить ЗМС, существует определенный норматив. Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за 5-8 место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли куда-то, но ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее. Считаю, что поступили немножко неправильно. Футболисты могут быть со мной не согласны, но это мое личное мнение — знаю, насколько сложно выполнить этот норматив. Поэтому он и называется — заслуженный мастер спорта. Это самая крупная награда, которая может быть у спортсменов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Serg_Diamond
   12 / 865
сегодня в 15:50
"...ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее" То есть просто кого-то жаба душит и нечего тут больше объяснять красивыми словами
Дело не в жабе - до этого звание ЗМС давали за покорение вершины, а не за просто участие в соревновании, да ещё и без отбора пробиться на это соревнование. К футболистам вопросов нет, это не их идея. Да, и как можно, сидя в запасе весь чемпионат стать ЗМСом? Просто другие спортсмены недовольны тем, что звание ЗМС опустили ниже плинтуса.
311
311
   74 / 865
сегодня в 15:14
Про такие "почетные награды" в приличном обществе помалкивают!)
galem72
galem72
   214 / 865
сегодня в 15:04
Да что он несёт?
Определённо гос'деп с ним поработал. Да после игр с Казахстаном, Шотландией и Сан-Марино всем игрокам впору уже Героя давать, зюбе — дважды, а усатому — трижды. ))
ДАША Д
ДАША Д
   311 / 865
сегодня в 15:04
ЗМС надо давать за победы.
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 14:43
Вот тут аплодирую стоя, совершенно правильно всё сказал!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Serg_Diamond
   110 / 865
сегодня в 14:10
"...ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее" То есть просто кого-то жаба душит и нечего тут больше объяснять красивыми словами
Я как-то был о тебе более высокого мнения.
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   9 / 865
сегодня в 13:54
Ты еще Брежнева не видел с его иконостасом на груди)...ничего не поменялось...только и всего...в соседней "стране" вообще президент КВН-щик...смотрим дальше)...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   113 / 865
сегодня в 13:51
"...ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее"
То есть просто кого-то жаба душит и нечего тут больше объяснять красивыми словами
fanatcska94
fanatcska94
   618 / 865
сегодня в 13:14
путенский режим обговнял все почетные звания в этой стране. вы посмотрите на его ближайшее окружение - наполучали кучу всяких наград ни за что.
А Сафин прав. При всем уважении к нашим кривоножкам и достижению, но звание надо заслужить.
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 13:09
Правильно Сафин высказался. Эту наивысшую награду в спорте наши футболисты уважаемые получили незаслуженно. ЗМСы, они, увы, не настоящие.
alex074
alex074
   160 / 865
сегодня в 13:04
Абсолютно верное высказывание. "Заслуженный" говорит само за себя, а они его не заслужили. Они стали чемпионами мира? Нет...Они стали Олимпийскими чемпионами или Чемпионами Европы? Нет. Откуда тогда ЗМС?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 865
сегодня в 12:53
В стране, где Мутко - доктор экономических наук, Кадыров - академик и Герой России, все друзья Путина - кавалеры всех орденов, Конституция, по мнению Правительства, создана, чтобы принимать законы, напрямую ей противоречащие, дать ЗМС игрокам после хорошего выступления на Евро это, наоборот, максимально логично)

Более того, спорим, найдется десяток ЗМС - детей чиновников, которые в принципе ни на одном соревновании не участвовали.

P.S. Лайфхак, хотите стать настоящим ЗМС - займитесь городками/рогейном/ориентированием, спортивные дисциплины, которые в принципе существуют практически только в России и только точечно. У меня есть знакомая - дважды чемпионка мира по ориентированию, а чемпионов мира по городкам я знаю даже несколько)) И за это даются реальные МСы)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   110 / 865
сегодня в 12:27
Странно, как он на " тяжелых наркотиках " говорит реальные вещи, а ты....
мяч квадратный
мяч квадратный
   174 / 865
сегодня в 12:27
О чём речь? Нынешний режим даже понятие "Конституция - основной закон" умудрился обговнять, не говоря уже пр понятие "ЗМС"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   296 / 865
сегодня в 12:20
Все логично.
Caniggia
Caniggia
   200 / 865
сегодня в 12:19
Здесь он прав - присвоение им ЗМС - это вообще маразм высшей степени!
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 865
сегодня в 12:13
Правильно говорит.
PITER_1
PITER_1
   608 / 865
сегодня в 12:10
маратик завязывай с тяжелыми наркотиками
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