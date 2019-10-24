Сафин считает, что не стоило давать ЗМС игрокам сборной России после ЧМ

Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу после ЧМ-2018.
Не в обиду футболистам будь сказано — я к ним отношусь очень хорошо, — чтобы получить ЗМС, существует определенный норматив. Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за 5-8 место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли куда-то, но ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее. Считаю, что поступили немножко неправильно. Футболисты могут быть со мной не согласны, но это мое личное мнение — знаю, насколько сложно выполнить этот норматив. Поэтому он и называется — заслуженный мастер спорта. Это самая крупная награда, которая может быть у спортсменов.
Определённо гос'деп с ним поработал. Да после игр с Казахстаном, Шотландией и Сан-Марино всем игрокам впору уже Героя давать, зюбе — дважды, а усатому — трижды. ))
Определённо гос'деп с ним поработал. Да после игр с Казахстаном, Шотландией и Сан-Марино всем игрокам впору уже Героя давать, зюбе — дважды, а усатому — трижды. ))
То есть просто кого-то жаба душит и нечего тут больше объяснять красивыми словами
То есть просто кого-то жаба душит и нечего тут больше объяснять красивыми словами
А Сафин прав. При всем уважении к нашим кривоножкам и достижению, но звание надо заслужить.
А Сафин прав. При всем уважении к нашим кривоножкам и достижению, но звание надо заслужить.
Более того, спорим, найдется десяток ЗМС - детей чиновников, которые в принципе ни на одном соревновании не участвовали.
P.S. Лайфхак, хотите стать настоящим ЗМС - займитесь городками/рогейном/ориентированием, спортивные дисциплины, которые в принципе существуют практически только в России и только точечно. У меня есть знакомая - дважды чемпионка мира по ориентированию, а чемпионов мира по городкам я знаю даже несколько)) И за это даются реальные МСы)
Более того, спорим, найдется десяток ЗМС - детей чиновников, которые в принципе ни на одном соревновании не участвовали.
P.S. Лайфхак, хотите стать настоящим ЗМС - займитесь городками/рогейном/ориентированием, спортивные дисциплины, которые в принципе существуют практически только в России и только точечно. У меня есть знакомая - дважды чемпионка мира по ориентированию, а чемпионов мира по городкам я знаю даже несколько)) И за это даются реальные МСы)