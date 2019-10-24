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«Локомотив» поддерживает возвращение пива на стадионы

сегодня, 12:07

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поддерживает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах.

Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 14:46
Ещё бы Шпалыч был против )))))
Project Pandora
Project Pandora
   159 / 865
сегодня в 13:46
Пивнушка "У паровоза".
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Палыч82
   174 / 865
сегодня в 13:14
Речь шла про питье без рек пива под ногами и задницами. Это вряд ли кому будет приятно, независимо от сектора. Хотя мат тоже не поддерживаю, поэтому на матчи с Зенитом и Спартаком своего спиногрыза брать не буду,)
И правильно. А то спиногрыз плохому научится. Лучше пусть дома с мамкой сидит. Книжки читает.
Палыч82
Палыч82 ответил мяч квадратный
   253 / 865
сегодня в 13:08
Для нежных есть детский сектор. Сидишь в окружении брошенок со спиногрызами, приходящих на футбол ради зацепить дурачка, который бы согласился за её дыру содержать её и чужих детей. Ведь не важно кто зачал, а важно, кто воспитал. Сидишь там наслаждаешься изысканной атмосферой. Вокруг никто не не пьёт, не матерится...
Речь шла про питье без рек пива под ногами и задницами. Это вряд ли кому будет приятно, независимо от сектора.
Хотя мат тоже не поддерживаю, поэтому на матчи с Зенитом и Спартаком своего спиногрыза брать не буду,)
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Палыч82
   174 / 865
сегодня в 12:49
Кинкадзе - это еще не Локомотив. В стране культурно пить не умеют, будут на трибунах лужи пива под ногами, липкие кресла и брызги от перебравших неадекватов
Для нежных есть детский сектор. Сидишь в окружении брошенок со спиногрызами, приходящих на футбол ради зацепить дурачка, который бы согласился за её дыру содержать её и чужих детей. Ведь не важно кто зачал, а важно, кто воспитал. Сидишь там наслаждаешься изысканной атмосферой. Вокруг никто не не пьёт, не матерится...
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 865
сегодня в 12:49
В декабре только пиво и пить .
ДСА
ДСА
   431 / 865
сегодня в 12:41
Даешь Балтику 9!
Палыч82
Палыч82
   253 / 865
сегодня в 12:25
Кинкадзе - это еще не Локомотив. В стране культурно пить не умеют, будут на трибунах лужи пива под ногами, липкие кресла и брызги от перебравших неадекватов
Морозовский
Морозовский ответил Остапчук 67
   12 / 865
сегодня в 12:24
Главное, чтобы туалетов хватало.
Тут с бакланов пример надо брать - ссы где хочу!
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 12:23
Футбол без пива - деньги на ветер!
Остапчук 67
Остапчук 67
   217 / 865
сегодня в 12:22
Главное, чтобы туалетов хватало.
Сантус
Сантус
   55 / 865
сегодня в 12:22
Пожолуй поддержу Паровозов в этом вопросе.)Палычу кегу прямо у скамейки!)
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