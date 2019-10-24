«Локомотив» поддерживает возвращение пива на стадионы

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поддерживает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах.
Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поддерживает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах.
Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно.
Хотя мат тоже не поддерживаю, поэтому на матчи с Зенитом и Спартаком своего спиногрыза брать не буду,)
Хотя мат тоже не поддерживаю, поэтому на матчи с Зенитом и Спартаком своего спиногрыза брать не буду,)