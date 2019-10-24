Шашков считает, что в России умеют разумно пить пиво на стадионах

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков положительно оценивает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах.

Это положительное решение на мой взгляд. Прошедший чемпионат мира показал, что люди у нас умеют разумно пить, и многое в этом отношении было искусственно надумано. У нас в России созданы прекрасные условия, построены современные стадионы. В Самаре есть шикарный бренд, мы продаем безалкогольное пиво этого производителя на стадионе и планируем продолжать наше сотрудничество и дальше.