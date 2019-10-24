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Шашков считает, что в России умеют разумно пить пиво на стадионах

сегодня, 13:03

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков положительно оценивает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах.

Это положительное решение на мой взгляд. Прошедший чемпионат мира показал, что люди у нас умеют разумно пить, и многое в этом отношении было искусственно надумано. У нас в России созданы прекрасные условия, построены современные стадионы. В Самаре есть шикарный бренд, мы продаем безалкогольное пиво этого производителя на стадионе и планируем продолжать наше сотрудничество и дальше.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   116 / 865
сегодня в 15:07
"...в России умеют разумно пить..."

очень смешно
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 865
сегодня в 13:27
Особенно на открывашке, стыд и срам.
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 865
сегодня в 13:26
Сколько не налей - все равно мало.
Знатог
Знатог
   277 / 865
сегодня в 13:25
Шашков считает, что в России единственное, что умеют на стадионах, это разумно пить пиво.
мяч квадратный
мяч квадратный
   174 / 865
сегодня в 13:10
Но ведь пиво было запрещено по иницииативе "единой россии"!
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