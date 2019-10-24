«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан»

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Партизаном».
Единственный гол в матче забил Антони Марсьяль, реализовав пенальти. Благодаря этой победе «красные дьяволы» занимают первое место в группе.
Белград, стадион Партизан
«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Марсьяль 43 (пенальти)
«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Здьелар, Натхо, Тошич (Стеванович 75), Сума (Павлович 83), Асано, Умар
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака (Джеймс 60), Гарнер (Перейра 81), МакТоминэй, Уилльямс, Лингард, Мата, Марсьяль (Рэшфорд 60)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Джонс 46, Натхо 66, Милетич 67, Здьелар 89
Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Партизаном» забыл о том, что он капитан.