«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан»

вчера, 21:46

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Партизаном».

Единственный гол в матче забил , реализовав пенальти. Благодаря этой победе «красные дьяволы» занимают первое место в группе.

Белград, стадион Партизан

«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)

Голы: Марсьяль 43 (пенальти)

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Здьелар, Натхо, Тошич (Стеванович 75), Сума (Павлович 83), Асано, Умар

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака (Джеймс 60), Гарнер (Перейра 81), МакТоминэй, Уилльямс, Лингард, Мата, Марсьяль (Рэшфорд 60)

Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Джонс 46, Натхо 66, Милетич 67, Здьелар 89

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Партизаном» забыл о том, что он капитан.