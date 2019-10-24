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«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан»

вчера, 21:46
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Партизаном».

Единственный гол в матче забил Антони Марсьяль, реализовав пенальти. Благодаря этой победе «красные дьяволы» занимают первое место в группе.

Белград, стадион Партизан

«Партизан» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Марсьяль 43 (пенальти)

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Здьелар, Натхо, Тошич (Стеванович 75), Сума (Павлович 83), Асано, Умар

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака (Джеймс 60), Гарнер (Перейра 81), МакТоминэй, Уилльямс, Лингард, Мата, Марсьяль (Рэшфорд 60)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Джонс 46, Натхо 66, Милетич 67, Здьелар 89

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Партизаном» забыл о том, что он капитан.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   237 / 883
вчера в 23:05
с ПСЖ вытянули МЮ,а теперь с каким то ноунеймом из Сербии - дожились! В общем игра южан была намного страстней,интересней и они ничью заслужили,как минимум. а нагло-сакцы играли бездарно,пару комбинаций проДЕМОНстрировали и это на всё,на что они способны. С такой игрой, Канарейки им в ворота сделают Пукки. Короче Позорище!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C.
   3 / 883
вчера в 22:38
Пенальти. Классика.
Наверное того судью Скомина покусал. Аха-ха)
Объективное мнение
Объективное мнение
   112 / 883
вчера в 22:34
Я ждал от тошича хет трик бывшему клубу
Виссарионович
Виссарионович
   60 / 883
вчера в 22:33
Даже МЮ выиграл, а ЦСК как всегда...
Заратустра
Заратустра ответил DXTK
   27 / 883
вчера в 22:28
МЮ этот турнир не впился абсолютно. Тем более на групповой стадии. Так, вполноги играют, очки сами как-то набираются.
Ice van Reed
Ice van Reed
   293 / 883
вчера в 22:24
Победа она и в Африке победа!!!
DXTK
DXTK
   188 / 883
вчера в 22:07
надо же хоть с пенки в створ ворот попали............ в прошлый раз сульшер много говорил, об этом, что нужно пенку давать чаще было, потому что после игры с аз они вообще никуда не попали, вот мольбы услышаны, МЮ сам не смог, судья им помог.........
Заратустра
Заратустра
   27 / 883
вчера в 21:58
Наказали сербов. Кентов конских)
Groove000
Groove000
   58 / 883
вчера в 21:54
С горем пополам
Похмелитель бури
Похмелитель бури
   277 / 883
вчера в 21:54
Убедительная победа))
Тео Джонс
Тео Джонс
   50 / 883
вчера в 21:53
1 удар в створ и тот с пенки, все что нужно знать о уровне муму на данный момент))
L.F.C.
L.F.C.
   33 / 883
вчера в 21:52
Пенальти. Классика.
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 21:52
Молодцы!
Groove000
Groove000 ответил dimagas2
   58 / 883
вчера в 21:50
Прошлись катком просто))
Ага, по нам почти)
dimagas2
dimagas2
   84 / 883
вчера в 21:49
Прошлись катком просто))
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