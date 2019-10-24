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Юношеская сборная России разгромила сверстников из Сан-Марино

вчера, 18:11

Юношеская сборная России в первом отборочном раунде Евро-2020 среди футболистов до 17 лет разгромила сборную Сан-Марино со счетом 7:0.

Хет-трик в составе победителей оформил Магомедхабиб Абдулсаламов, еще по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Виталий Шитов и Гаррик Левин.

Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация. Первый этап

Россия U17 - Сан-Марино U17 - 7:0 (3:0)

Голы: Захарян, 11; Соколов, 12; Шитов, 44; Абдулсаламов, 76; Абдулсаламов, 79; Абдулсаламов (пенальти), 84; Левин, 86.

Турнир пройдет в Эстонии в мае–июне следующего года.

Также недавно сборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии в товарищеском матче.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 19:48
Только хрющи понимают внутреннее состояние игроков Сан-Марино.
Lazurny
Lazurny
   35 / 883
вчера в 19:27
Это войдет в историю.
drug01
drug01
   109 / 883
вчера в 18:28
Отличный результат,
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