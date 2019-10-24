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ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в домашнем матче

вчера, 21:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил на своем поле венгерскому «Ференцварошу». После этой игры «армейцы» занимают четвертую строчку в группе, венгерская команда на третьем месте.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Ференцварош» 0:1 (0:0)
Гол: Варга 86

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сантос 75), Марио Фернандес, Влашич, Обляков, Кучаев (Бистрович 61), Чалов, Сигурдссон (Бийол 80)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Сигер, Харатин, Игнатенко, Зубков (Двали 89), Боли (Изаэль 72), Нгуен (Варга 84)
Главный тренер: Ребров Сергей.

Предупреждения: Сигер 74, Бистрович 78, Харатин 90+2, Магнуссон 90+2

В параллельном матче «Рома» упустила победу над «Боруссией М».

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Все комментарии
Просто идиот
Просто идиот
сегодня в 00:36
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил НЕ президент рфс
       882 / 883
    сегодня в 00:22
      beloff
      beloff ответил Т34
         546 / 883
      сегодня в 00:18
      Нехорошо прогинаться под одних и кидать камень в других. Сами-то не ангелы. А на костях и вы с удовольствием готовы плясать, вам только дай повод.
      да забей кони просто не поняли что болезнь 4 места из ЛЧ перекочевала в ЛЕ, они держат курс на 4 место, чтобы весной бороться за место в ЛЕ и снова там занять 4 место в группе, и так по кругу
      St David
      St David
      сегодня в 00:14
      Ребров молодец, Зубков тоже хороший ассист дал
      n272nm
      n272nm
         260 / 883
      сегодня в 00:09
      Гончаренко не хочет уйти в отставку?!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответил nikoladolgov
         49 / 883
      сегодня в 00:02
      Заметь в гостях, в Турции.
      Это да!
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответил Ген Геныч
         139 / 883
      вчера в 23:56
      Ну Краснодар сегодня турок то обыграл!!!
      Заметь в гостях, в Турции.
      Палыч82
      Палыч82 ответил Васисуалий Петров
         229 / 883
      вчера в 23:53
      Пипец, краснодар даже смотреть не буду.......Надоел такой футбол. И за просмотр матчей этих команд в рпл еще и платить надо????? Дануна х.
      Краснодар выиграл,) Так что примета нарисовалась - больше, пожалуйста, не смотрите матчи российских клубов в еврокубках,)
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         139 / 883
      вчера в 23:52
      Опять хохлы виноваты !
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответил LOpp
         49 / 883
      вчера в 23:51
      Ну Краснодар сегодня турок то обыграл!!!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответил амурец
         49 / 883
      вчера в 23:50
      Обидно не то что ЦСКА проиграл, обидно, что кони просто сливают ЛЕ
      Да ни кто ничего не сливает!!!!!!!
      LOpp
      LOpp
         47 / 883
      вчера в 23:47
      Против_всех
      Против_всех
         87 / 883
      вчера в 23:45
      цска под предводительством картофельного коротышки - набрал ход. Ахаха
      Против_всех
      Против_всех
         87 / 883
      вчера в 23:44
        Зафод Библброкс
        Зафод Библброкс
           658 / 883
        вчера в 23:43
          протон1
          протон1
          вчера в 23:41
          гончар не причем. он в бате выводил лч хорошо . тут дело в другом
          протон1
          протон1
          вчера в 23:39
          кому они проиграли? я не то что выговорить, прочитать не смог название клуба соперника.
          Палыч82
          Палыч82
             229 / 883
          вчера в 23:38
          Походу Гинер так на ставках зарабатывает, другого адекватного объяснения происходящему не придумать
          nikoladolgov
          nikoladolgov
             139 / 883
          вчера в 23:36
          Надо приглашать Газзаева, ... Валераверим !
          Ну или перекупить Тедеску .
          nikoladolgov
          nikoladolgov ответил LOpp
             139 / 883
          вчера в 23:33
          Это позор. Гончаренко уходи! Гинер продай клуб, немучай болельщиков.
          Рано еще продавать !
          Пусть берет пример с Федуна, сначала пусть коней в Пердив выведет, а потом продает этот неликвид !
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
             22 / 883
          вчера в 23:32
            Stormtrooper-26
            Stormtrooper-26 ответил амурец
               331 / 883
            вчера в 23:32
            Обидно не то что ЦСКА проиграл, обидно, что кони просто сливают ЛЕ
            В таком случае может проще вообще сняться с розыгрыша?
            Stormtrooper-26
            Stormtrooper-26 ответил oFANATo
               331 / 883
            вчера в 23:30
            Нет ты не прав. 0:7 ещё как спартак никто не проигрывал.
            С вас хватит и 1:5 от болгар)) вполне достаточно чтобы переплюнуть 0:7 от колбасы)
            LOpp
            LOpp
               47 / 883
            вчера в 23:29
            Это позор.
            Гончаренко уходи!
            Гинер продай клуб, немучай болельщиков.
            ziborock
            ziborock ответил oFANATo
               19 / 883
            вчера в 23:29
            Нет ты не прав. 0:7 ещё как спартак никто не проигрывал.
            И 5 мячей за 45 минут, как кони, еще никто не пропускал! И даже не от Ливерпуля а от ЛУДОГОРЦА!)))
            nikoladolgov
            nikoladolgov
               139 / 883
            вчера в 23:28
            Ганчаренку на выход !
            Против_всех
            Против_всех ответил амурец
               87 / 883
            вчера в 23:27
            Для чего, чтоб сосредоточиться на борьбе за Четвертое место в рпл?))
            erix
            erix ответил tims
            вчера в 23:24
            Чалов не просто не открывается, а реально деградирует. И всем видом показывает, что играть не хочет... Перехвалили и внушили юноше, что он создан английского футбола. Трудно отказаться от мечты, которая, по мнению Феди, должна была осуществиться ещё летом...
            но и англию он сейчас не потянет.кристал пелас 10 раз подумает а нужен ли такой игрок отлынивающий от игры.надеюсь он зимой уедет если не хочет играть за клуб
            амурец
            амурец
               150 / 883
            вчера в 23:23
            Обидно не то что ЦСКА проиграл, обидно, что кони просто сливают ЛЕ
            НЕ президент рфс
            НЕ президент рфс ответил Т34
               238 / 883
            вчера в 23:23
            Нехорошо прогинаться под одних и кидать камень в других. Сами-то не ангелы. А на костях и вы с удовольствием готовы плясать, вам только дай повод.
            Никогда ни под кого не прогибался и не собираюсь . Исторически сложилось что ЦСКА мне гораздо ближе , чем Спартак. А если и троллю вас , так не от ненависти к клубу, а от вашей мании величия.
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