ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в домашнем матче

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА уступил на своем поле венгерскому «Ференцварошу». После этой игры «армейцы» занимают четвертую строчку в группе, венгерская команда на третьем месте.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Ференцварош» 0:1 (0:0)
Гол: Варга 86
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сантос 75), Марио Фернандес, Влашич, Обляков, Кучаев (Бистрович 61), Чалов, Сигурдссон (Бийол 80)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Сигер, Харатин, Игнатенко, Зубков (Двали 89), Боли (Изаэль 72), Нгуен (Варга 84)
Главный тренер: Ребров Сергей.
Предупреждения: Сигер 74, Бистрович 78, Харатин 90+2, Магнуссон 90+2
В параллельном матче «Рома» упустила победу над «Боруссией М».
а че еще модно сказать
а че еще модно сказать
Ну или перекупить Тедеску .
Ну или перекупить Тедеску .
Пусть берет пример с Федуна, сначала пусть коней в Пердив выведет, а потом продает этот неликвид !
Пусть берет пример с Федуна, сначала пусть коней в Пердив выведет, а потом продает этот неликвид !
Гончаренко уходи!
Гинер продай клуб, немучай болельщиков.
Гончаренко уходи!
Гинер продай клуб, немучай болельщиков.