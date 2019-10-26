Евгений Савин посетит матч РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит»

Известный футбольный блогер Евгений Савин посетит матч 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который состоится 27 октября на «Самара Арене».
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что Савин прилетит в Самару, чтобы поболеть за местную команду в матче чемпионата России и встретиться с болельщиками.
Напомним, что Савин ранее выступал за «Крылья Советов».
Пока сам по тв не увижу что Савин на матче - не поверю....
Я знал что этот момент когда нибудь наступит....но чтоб вот так....сам Савин....
Пока сам по тв не увижу что Савин на матче - не поверю....
Я знал что этот момент когда нибудь наступит....но чтоб вот так....сам Савин....
Теперь я понял, кому принадлежит соккер ру
Теперь я понял, кому принадлежит соккер ру