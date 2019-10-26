ГлавнаяНовости

Евгений Савин посетит матч РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит»

сегодня, 16:00
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 14:00 Не начался

Известный футбольный блогер Евгений Савин посетит матч 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который состоится 27 октября на «Самара Арене».

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что Савин прилетит в Самару, чтобы поболеть за местную команду в матче чемпионата России и встретиться с болельщиками.

Напомним, что Савин ранее выступал за «Крылья Советов». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Панченко: «Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными»
Сегодня, 12:12 Комментарии8
«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Ювентусом» в ЛЧ
Сегодня, 12:11 ВидеоКомментарии3
Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Бернли»
Сегодня, 10:10 Комментарии4
Докампо: «Проблема „Рубина“ в том, что ни один из нападающих не забивает»
Вчера, 23:24 Комментарии3
Парфенов: «Результат матча с „Рубином“ закономерный»
Вчера, 23:14 Комментарии1
Яремчук: «Ничья с „Вольфсбургом“ подобна победе»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   630 / 878
сегодня в 17:38
Он думает, что его здесь все так ждут!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 878
сегодня в 17:30
Да ладно.....не может быть.....
Пока сам по тв не увижу что Савин на матче - не поверю....
Я знал что этот момент когда нибудь наступит....но чтоб вот так....сам Савин....
OLS
OLS
сегодня в 17:22
С тв турнули бедолагу, не знает как рисануться
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   250 / 878
сегодня в 16:58
Топ-1 новость.

Теперь я понял, кому принадлежит соккер ру
LOpp
LOpp
   36 / 878
сегодня в 16:46
Какая важная информация
Garrincha58
Garrincha58
   325 / 878
сегодня в 16:34
такой заголовок как будто на матч приедет Пеле
Питер Ман
Питер Ман
   34 / 878
сегодня в 16:31
Пришел попиариться на великолепной победе Зенита
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   449 / 878
сегодня в 16:19
Если верить приметам, то Крылья должны победить
Ладожский
Ладожский
   267 / 878
сегодня в 16:14
Полюбоваться на игру Зенита спешит.
DarthNeBuL
DarthNeBuL
сегодня в 16:07
Как говорится: "и что мне теперь, 79аться что ли?"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 878
сегодня в 16:01
Красава!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100