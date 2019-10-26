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Евсеев: «Это урок, который будет нам полезен»

сегодня, 16:31
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире «Матч Премьер» поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:3).

Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все. Мы поначалу владели мячом, но соперник наказал нас в первой же атаке, в которой они перешли центр поля. Нас на землю опустили. А то последние наши результаты чуть завысили самооценку.

Это урок, который будет нам полезен. Надо делать выводы. У нас сегодня много желтых карточек, но это у судьи надо спрашивать, откуда столько «желтых». Он дает карточки, не я.

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Все комментарии
Вова Туземец
Вова Туземец
   243 / 878
сегодня в 17:02
Евсеев это физрук. Первые туры под его руководством команда играла на кураже.
STVA 1
STVA 1
   87 / 878
сегодня в 16:59
Приехали за победой , а тут оказия!
max74
max74
   472 / 878
сегодня в 16:43
это нормально
Romkurch
Romkurch
   301 / 878
сегодня в 16:37
Про это нужно много говорить на Матч-ТВ.
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