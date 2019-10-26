Тедеско: «Не боимся „Локомотив“ и готовы дать бой»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У «Ювентуса» были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локомотив» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику завтра против нас.

Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Мариу и Крыховяк.

Что касается переноса тренировочного процесса в Тушино, то здесь лучше инфраструктура, отличная техника. Сам факт нахождения на стадионе — прекрасная мотивация, особенно для иностранных футболистов. Ты находишься внутри атмосферы, везде красно-белые цвета, эмоциональная составляющая очень важна.

Джикия вернулся в строй, он капитан команды и, безусловно, будет играть. Жиго и Кутепов прекрасно провели прошлый матч. Не могу сказать наверняка, кто выйдет на поле, у нас есть три отличных центральных защитника. Будем отталкиваться от соперника и конкретных целей и задач на сегодняшний день.

У «Локомотива» много хороших и высококлассных игроков, которые смогут выйти на поле. Даже если Смолов не сможет сыграть, вместо него будет Эдер, который ничуть не хуже. У «Локо» отличная скамейка, и я считаю, что они играют в Лиге чемпионов заслуженно. При всём уважении, мы не боимся и готовы дать бой.