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Тедеско: «Не боимся „Локомотив“ и готовы дать бой»

сегодня, 14:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал предстоящий матч 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У «Ювентуса» были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локомотив» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику завтра против нас.

Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Мариу и Крыховяк.

Что касается переноса тренировочного процесса в Тушино, то здесь лучше инфраструктура, отличная техника. Сам факт нахождения на стадионе — прекрасная мотивация, особенно для иностранных футболистов. Ты находишься внутри атмосферы, везде красно-белые цвета, эмоциональная составляющая очень важна.

Джикия вернулся в строй, он капитан команды и, безусловно, будет играть. Жиго и Кутепов прекрасно провели прошлый матч. Не могу сказать наверняка, кто выйдет на поле, у нас есть три отличных центральных защитника. Будем отталкиваться от соперника и конкретных целей и задач на сегодняшний день.

У «Локомотива» много хороших и высококлассных игроков, которые смогут выйти на поле. Даже если Смолов не сможет сыграть, вместо него будет Эдер, который ничуть не хуже. У «Локо» отличная скамейка, и я считаю, что они играют в Лиге чемпионов заслуженно. При всём уважении, мы не боимся и готовы дать бой.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответил LOpp
   53 / 883
сегодня в 15:29
На багаже Кононова трудно будет обыграть Локо
Хитрый румын найдет нужные слова и попросит ветеранов отыскать в памяти азы багажа Аленичева)
RIR68
RIR68
   192 / 883
сегодня в 15:28
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       79 / 883
    сегодня в 15:25
    Соккер, что у вас с мобильной версией сайта?
    Наймите нормального программиста, баги с рекламой реально бесят.
    нашёлошибку
    LOpp
    LOpp
       36 / 883
    сегодня в 15:23
    На багаже Кононова трудно будет обыграть Локо
    serh62
    serh62
       430 / 883
    сегодня в 15:21
    нельзя допустить что бы спартак поднялся с почетного 10 места....он на нем классно смотрится...
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 883
    сегодня в 15:14
    После проигранного матча, его имя в России будет : "Храбрый портняжка".
    волгодон 2
    волгодон 2
       53 / 883
    сегодня в 15:13
    Свойвдоску преисполнился народным духом и настроен хищно. Не хочет получить шарфом по морде)
    STVA 1
    STVA 1
       94 / 883
    сегодня в 14:55
    Добавил игрокам уверенности что ли!
    Хорошо бы увидеть хорошую игру со стороны обеих команд.
    шацк
    шацк
       710 / 883
    сегодня в 14:54
    Удачи паравозам!
    d_fincher
    d_fincher
       26 / 883
    сегодня в 14:51
    Ждем от Тедеско сюрпризов. Пока рано говорить о результате - нужны месяцы, но он производит впечатление профессионала, знающего толк в самых современных футбольных тенденциях.
    112910415
    112910415
       41 / 883
    сегодня в 14:49
    некоторые идеи тренера проявятся на поле уже завтра
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил azures
       33 / 883
    сегодня в 14:48
    Храбрится шваб, однако. Особо улыбнули слова про КутЯпова
    azures
    azures
       66 / 883
    сегодня в 14:45
    Тедеско тоже заразился одержимостью в "народной"
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