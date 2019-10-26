Тедеско: «Если „Спартак“ на таком месте — значит, он того заслуживает»

Главный тренер «Спартака» заявил, что тренерский штаб красно-белых уделяет много времени общению с игроками.

Надеемся, что все игроки поймут и примут наши идеи и будут стараться претворять их в жизнь. Видно, что все открыты для диалога и общения, но времени было мало, чтобы полностью охватить все задачи. Уделяем внимание самым важным темам, которые касаются ближайшего соперника.

Проводим большую работу, общаемся с ребятами и индивидуально, и показываем видео, и на тренировке можем остановить упражнение и спросить мнение ребят. Постоянно идёт общение с футболистами, и мы надеемся, что это принесёт плоды.

Работаю ли я с прицелом на следующий сезон? Этих мыслей в моей голове нет. Я думаю только о том, как вывести команду из сложившейся ситуации. Если «Спартак» на таком месте — значит, он того заслуживает. Таблица никогда не врет. Возможно, это случилось, потому что в последние несколько недель команда не показала нужной игры. Поэтому сейчас все мысли только об исправлении ситуации.