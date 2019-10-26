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Тедеско: «Если „Спартак“ на таком месте — значит, он того заслуживает»

сегодня, 15:00

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что тренерский штаб красно-белых уделяет много времени общению с игроками.

Надеемся, что все игроки поймут и примут наши идеи и будут стараться претворять их в жизнь. Видно, что все открыты для диалога и общения, но времени было мало, чтобы полностью охватить все задачи. Уделяем внимание самым важным темам, которые касаются ближайшего соперника.

Проводим большую работу, общаемся с ребятами и индивидуально, и показываем видео, и на тренировке можем остановить упражнение и спросить мнение ребят. Постоянно идёт общение с футболистами, и мы надеемся, что это принесёт плоды.

Работаю ли я с прицелом на следующий сезон? Этих мыслей в моей голове нет. Я думаю только о том, как вывести команду из сложившейся ситуации. Если «Спартак» на таком месте — значит, он того заслуживает. Таблица никогда не врет. Возможно, это случилось, потому что в последние несколько недель команда не показала нужной игры. Поэтому сейчас все мысли только об исправлении ситуации.

Ранее Тедеско прокомментировал предстоящий матч 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   45 / 883
сегодня в 15:31
Спартак и большего заслуживает... Ждём лидерства спартачей в ФНЛ!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   259 / 883
сегодня в 15:26
как любит Сокер вырывать слова из контекста))) Заголовок прям точь в точь за интервью))) Желтеет сокер прям на глазах)) скоро мы начнем проверять счет после игры, вдруг не так))
Wivert
Wivert
   471 / 883
сегодня в 15:22
    Nikola45
    Nikola45 ответил 112910415
       60 / 883
    сегодня в 15:21
    и теперь дело за малым : не откладывая, заслужить более приличное место !
    Конечно пальцы гнуть и помоями другие команды обливать, это у свинок главное! А вот место завоевывать это второстепенное, это малое ))))
    Nikola45
    Nikola45
       60 / 883
    сегодня в 15:19
    Он думал что в рай попал? ))
    Уже окунулся в ....!? ))))
    Вот и выводы Спартак достоин ФНЛ )))
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 883
    сегодня в 15:18
    И то правильно.Спартачам надо психику оздоравливать.А то надоел бред про "чемпионскую игру"..."Мы заслуживаем большего"..."это не наше место"..."кабинетный чемпион" и пр.Впрочем,этой болезнью страдают фанаты и других клубов.А самая лучшая характеристика достижений-таблица.
    112910415
    112910415
       41 / 883
    сегодня в 15:14
    и теперь дело за малым : не откладывая, заслужить более приличное место !
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       1 / 883
    сегодня в 15:05
    Хороший тренер у "Спартака", мне нравится его настрой.

    Надеюсь, он прокомментирует свою работу в конце сезона: "Если мы вылетели в ФНЛ, значит, заслужили"))
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